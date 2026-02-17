Para José Jerí Oré, hoy no es un día cualquier, pues podría empezarlo como presidente de la República y terminarlo desterrado de Palacio de Gobierno. Y es que hoy se desarrollará el pleno extraordinario del Congreso en el que se debatirán y votarán siete mociones de censura en su contra, de carácter multipartidario.

La sesión fue convocada el 13 de febrero por el titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, y está programada para comenzar a las 10:00 a.m en el auditorio del edificio José Faustino Sánchez Carrión.

Solo censura

Rospigliosi confirmó ayer que en este pleno no se debatirá la moción de vacancia contra el mandatario.

Precisó que los pedidos de los congresistas de Perú Libre –como Segundo Montalvo, Waldemar Cerrón y Kelly Portalatino– para incluir ese tema en la sesión no son viables, pues se trata de una “agenda precisa e inmodificable”.

“Si estuviéramos en una situación normal; es decir, en un pleno ordinario, lo primero que habría que discutir sería la moción de vacancia, eso dice el reglamento. Pero cuando hay un pleno extraordinario, que se convoca con una agenda precisa e inmodificable, lo que se va a discutir son las mociones de censura”, afirmó a El Comercio.

En declaraciones a la prensa, explicó que de aprobarse la censura se convocará a la elección de un nuevo presidente del Congreso, quien –añadió– asumiría “automáticamente la Presidencia de la República”.

“Para la elección de un nuevo presidente, tienen que presentarse los candidatos. Cumplido el plazo, hay una votación secreta para la elección”, detalló.

De rechazarse la censura, la moción de vacancia se discutiría en marzo, al principio del nuevo período legislativo, subrayó Rospigliosi Capurro.

“En la hipótesis de que no prosperara la censura al presidente Jerí, el primero de marzo se inicia la legislatura ordinaria. En el primer pleno que se efectúe en esta legislatura ordinaria, el primer tema va a ser, como corresponde y como señala el reglamento, la moción de vacancia, que también ha sido presentada”, enfatizó.

No asistirá

Respecto a esta jornada, que podría marcar su futuro político, Jerí Oré afirmó que no asistirá al pleno. “Bajo el procedimiento actual de censura, no me corresponde ir al Congreso de la República, no porque no lo desee, sino porque por procedimiento no corresponde, en este caso, que exista el derecho de defensa”, adelantó en declaraciones a Sin Rodeos, de Panamericana TV.

Asimismo, el mandatario se dirigió al Parlamento para exhortarlo a actuar con responsabilidad y evitar mayores tensiones en el escenario político.

“Apelo al sentido de responsabilidad del Congreso para no seguir contribuyendo a un clima de inestabilidad que puede influenciar indirectamente un proceso electoral en curso, del cual estamos a escasas semanas de que se concrete”, invocó.

Votos

De los 13 grupos parlamentarios del Congreso, solo las bancadas de Fuerza Popular y Somos Perú, con excepción del legislador Héctor Valer, han expresado que no respaldarán la censura.

Un conteo preliminar estima en aproximadamente 82 los votos a favor de la censura, cifra que sería más que suficiente para que la medida prospere.

Cabe precisar que, para su aprobación, se requiere la mayoría simple de los legisladores hábiles. Actualmente, el Congreso está formado por 129 parlamentarios habilitados, por lo que se necesitarían solo 65 votos; cifra que sería menor si se toma en cuenta la asistencia de mañana al pleno.

José Tello, experto en temas electorales, comentó a Correo que quien debe asumir la presidencia del Congreso y, posteriormente, la Presidencia de la República, debe ser un congresista que no aspire a la reelección ni postule como candidato a la Presidencia o al Parlamento Andino. Además, recordó que el plazo para renunciar a ser candidato caducó.

Pendiente

José Cevasco, ex oficial mayor del Congreso, refirió que existe la posibilidad de que uno o más parlamentarios planteen una cuestión previa durante el debate en el pleno.

“Cuando un congresista solicita una cuestión previa al presidente del Congreso, este está obligado a concederle el uso de la palabra para que la sustente”, explicó a Correo.

Agregó que dicha cuestión podría plantearse para definir si corresponde debatir una moción de censura o una de vacancia. De presentarse ese escenario, el pleno tendría que votar si encarga a la Comisión de Constitución la elaboración de un informe que precise el camino a seguir.

Por su parte, el especialista en derecho parlamentario César Delgado Guembes sostuvo que “lo más apropiado no sería una cuestión previa, sino una cuestión de orden”. Explicó que este recurso permitiría encauzar correctamente el procedimiento.

“La cuestión de orden sería para que se declare improcedente el proceso de censura, porque el proceso debido es el de vacancia, en razón a que, según el artículo 115 de la Constitución, José Jerí ha asumido la Presidencia de la República, por impedimento del Presidente (Castillo) y de los vicepresidentes (Vladimir Cerrón y Dina Boluarte)”, precisó a este diario.

Sin embargo, dado que la mayoría de congresistas parecen orientados a censurar a Jerí, estas mociones podrían ser rechazadas.

Reacciones

La congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) sostuvo que la principal preocupación de su bancada es quién asumiría la Presidencia en caso prospere la censura. “Se sabe perfectamente que los votos de este sector (impulsor de la censura), no alcanzarían para poner a una persona y, claramente, podríamos estar entregándole a la izquierda caviar o a la izquierda extrema en nuestro país, la Presidencia de la República”, advirtió en RPP.

Alejandro Cavero, congresista de Avanza País, dijo por su parte que una eventual censura debe ir acompañada de consensos claros para elegir a un sucesor.

Por otro lado, Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en el Perú, aseguró que para preservar la estabilidad del país “debería bajarse el tono, asegurar unas elecciones dignas y que el presidente siga en funciones”. “Cambiar de presidentes seguido, en los ojos no solo de EE.UU., sino del mundo, no es normal”, alertó en Gestión.