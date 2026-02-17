Este lunes, el Congreso de la República desarrolla un pleno extraordinario decisivo que podría marcar el futuro político del país. Desde las 10:00 a.m., los parlamentarios debatirán y votarán siete mociones de censura multipartidarias contra el presidente José Jerí Oré, en una sesión que podría terminar con su salida de Palacio de Gobierno.

La sesión fue convocada el pasado 13 de febrero por el titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, y se realiza en el auditorio del edificio José Faustino Sánchez Carrión. La agenda contempla únicamente el debate de las mociones de censura, quedando fuera, por ahora, la moción de vacancia presidencial.

🔴 Sigue aquí el pleno EN VIVO

Solo censura, no vacancia

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, confirmó que no se debatirá la vacancia durante este pleno extraordinario, pese a los pedidos de legisladores de Perú Libre para incluirla en la agenda.

“Cuando hay un pleno extraordinario con agenda precisa e inmodificable, solo se discute lo que ha sido convocado. En este caso, las mociones de censura”, señaló en declaraciones a El Comercio.

Rospigliosi explicó que, si prospera la censura, el Congreso deberá elegir a un nuevo presidente del Parlamento, quien asumiría automáticamente la Presidencia de la República. En caso de que la censura sea rechazada, la moción de vacancia se debatiría en marzo, al inicio de la siguiente legislatura ordinaria.

Jerí no asistirá al pleno

El presidente José Jerí adelantó que no acudirá al Congreso durante esta jornada. Según explicó, el procedimiento de censura no contempla el derecho de defensa presencial.

“No me corresponde ir al Congreso bajo este procedimiento. Apelo al sentido de responsabilidad del Parlamento para no seguir contribuyendo a un clima de inestabilidad que podría afectar el proceso electoral en curso”, señaló en declaraciones a Panamericana TV.

¿Alcanzan los votos para la censura?

De las 13 bancadas parlamentarias, solo Fuerza Popular y Somos Perú —con excepción del congresista Héctor Valer— han anunciado que no respaldarán la censura.

Un conteo preliminar estima alrededor de 82 votos a favor, cifra que supera ampliamente la mayoría simple requerida. Actualmente, el Congreso cuenta con 129 legisladores hábiles, por lo que se necesitan 65 votos para aprobar la censura, número que incluso podría reducirse dependiendo de la asistencia al pleno.

Escenarios y cuestionamientos legales

Especialistas no descartan que durante el debate se presenten cuestiones previas o de orden. El exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, señaló que podría solicitarse definir si corresponde debatir una censura o una vacancia.

Por su parte, el constitucionalista César Delgado Guembes sostuvo que el camino correcto sería la vacancia, al considerar que Jerí asumió la Presidencia bajo el artículo 115 de la Constitución. No obstante, reconoció que la mayoría parlamentaria parece inclinada a avanzar con la censura.

Reacciones políticas e internacionales

Desde Fuerza Popular, la congresista Patricia Juárez advirtió que la principal preocupación es quién asumiría la Presidencia si se aprueba la censura. En tanto, Alejandro Cavero (Avanza País) señaló que una eventual destitución debe ir acompañada de consensos claros.

A nivel internacional, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, llamó a reducir la tensión política y preservar la estabilidad del país. “Cambiar de presidentes seguido no es normal ante los ojos del mundo”, declaró a Gestión.

La jornada de hoy será clave para el escenario político nacional y podría redefinir el rumbo del Ejecutivo en plena antesala del proceso electoral.