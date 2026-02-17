El congresista de Fuerza Popular y candidato al Senado, Ernesto Bustamante, expresó el rechazo de su bancada a las mociones de censura contra el presidente José Jerí, al considerar que se trata de un nuevo intento de desestabilización política en un momento crítico para el país, a menos de 60 días de las elecciones generales.

“Nuestra posición, la posición de Fuerza Popular, es en contra de este nuevo intento de desestabilización política para el país, en un momento totalmente inadecuado para ensayar una acción como esta”, declaró a la prensa.

Bustamante advirtió que una eventual censura podría generar un escenario de inestabilidad institucional, afectando la legitimidad del próximo proceso electoral y del futuro gobierno. “Esto significaría crear una situación de inestabilidad que podría dañar la futura legitimidad de la oposición y del país en su conjunto”, afirmó.

Proponen derivar el tema a comisión

El legislador señaló que existe la posibilidad de plantear una cuestión previa o una cuestión de orden para evitar que el pleno avance directamente con la censura, considerando que las siete mociones presentadas tienen el mismo objetivo y podrían unificarse en una sola.

“Una vez unificadas las mociones, podría solicitarse, vía cuestión previa o de orden, que la decisión de si corresponde una censura o una vacancia sea evaluada por una comisión especializada”, explicó.

En ese sentido, indicó que la Comisión de Constitución sería la instancia adecuada para analizar el camino constitucional a seguir. De prosperar esta alternativa, el debate no se daría en la actual sesión extraordinaria, sino en la siguiente legislatura ordinaria, que se inicia en marzo.

Bustamante recordó que el pleno de hoy fue convocado como sesión extraordinaria con agenda específica, la cual contempla únicamente la discusión de las mociones de censura y no la vacancia presidencial.

Llamado a preservar la gobernabilidad

El congresista remarcó que la principal preocupación de Fuerza Popular es la estabilidad del país, más allá de los intereses electorales. “No queremos que el Perú caiga en una situación de ingobernabilidad después de las elecciones, donde quienes pierdan aleguen fraude o falta de condiciones para votar por situaciones de violencia o revueltas”, señaló para Correo.

Finalmente, Bustamante sostuvo que el objetivo debe ser garantizar que el país llegue a las elecciones en un clima de orden y que pueda elegir a un presidente con capacidad de gobernar durante los próximos cinco años.

“Lo que queremos es que el país tenga la posibilidad de elegir un presidente totalmente capaz de gobernar durante los siguientes cinco años. Nuestra preocupación es la estabilidad del país”, concluyó.