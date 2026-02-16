Congresistas de distintas bancadas presentaron dos mociones de interpelación contra la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, a fin de que expliquen los retrasos en la ejecución de los proyectos Carretera Central, Vía Expresa Santa Rosa y Puente Santa Rosa.

Las mociones cuentan con la firma de legisladores de agrupaciones como Perú Libre, Bloque Democrático, Bancada Socialista y Podemos Perú, entre otras.

Los parlamentarios sostienen que, hasta el momento, no se han brindado explicaciones “claras, precisas y documentadas” sobre las razones que motivaron la resolución del contrato con el PMO francés encargado de la nueva Carretera Central y de las obras en la Vía Expresa Santa Rosa y el Puente Santa Rosa, proyectos considerados clave para la conexión con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Asimismo, demandan que se evalúen los riesgos legales, económicos y administrativos, así como las eventuales repercusiones que estos puedan tener en la continuidad de los proyectos.

“Ha generado interrogantes legítimos sobre la transparencia y responsabilidad en la administración de los recursos públicos”, indican las mociones.