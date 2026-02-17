Este miércoles 18 de febrero, el empresario chino Zhihua Yang tendrá que rendir su declaración indagatoria en el marco de la investigación preliminar que se le sigue en el Ministerio Público. Dicha investigación se centra en las reuniones que sostuvo con el presidente de la República, José Jerí, el 26 de diciembre de 2025, en un chifa ubicado en el distrito de San Borja, así como en el local de Market Capón, en el centro de Lima.

Según información de RPP, el fiscal anticorrupción Diana Paico ordenó que el interrogatorio del empresario chino se realice de manera reservada a partir de las 3:00 p. m., con la participación de todas las partes procesales involucradas en el caso.

La magistrada a cargo de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Cuarto Despacho) citó también para el miércoles 18 de febrero, a las 9:00 a. m., al exministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, para que rinda su declaración como testigo sobre los cuestionamientos que hizo a Jerí por la reincorporación de David Hernández como jefe de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

El titular de la ATU negó que una empresa del empresario chino haya realizado consultas respecto al proceso de adquisición de ocho mil cámaras de videovigilancia para los buses del servicio de transporte El Metropolitano.

Las diligencias fiscales programadas se realizarán en coordinación con la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (DIRCOCOR - PNP).

El pasado 20 de enero, el Ministerio Público informó mediante sus redes sociales que la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Cuarto Despacho) inició diligencias preliminares en la investigación contra el empresario chino por presunto tráfico de influencias en agravio del Estado, a raíz de sus encuentros con el jefe de Estado.

El último 11 de febrero, Zhihua Yang no acudió a la citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso para declarar sobre el caso y, mediante su defensa legal, solicitó que su participación se reprograme “hasta que concluya la investigación penal en trámite”.