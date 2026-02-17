El candidato presidencial por Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, aseguró que la bancada de su partido votará a favor de la censura del presidente de la República, José Jerí Oré.

La sesión extraordinaria del pleno para debatir las mociones de censura presentadas contra el primer mandatario se realizará de forma presencial hoy, desde las 10 a.m., en el Congreso de la República.

POSTURA

“Está hablando el presidente del partido: vamos a votar a favor de la censura o de la vacancia. Está decidido, no aceptamos corrupción”, dijo el líder y fundador de APP el último domingo en Trujillo, cuando abandonaba el local central de su agrupación política, al que asistió para cumplir con una actividad partidaria.

Segundos antes, también ante la misma periodista de N60, el aspirante a Palacio de Gobierno había aseverado que el voto de su partido ya estaba “decidido”. “Vamos a votar a favor [de la vacancia o la censura”, adelantó.

El exgobernador regional de La Libertad evitó hablar de las encuestas que lo ubican en los primeros lugares de las preferencias electorales, pero se mostró seguro de llegar a la segunda vuelta en las siguientes elecciones.

“La encuesta verdadera es el día 12 de abril, cuatro de la tarde, cuando Acuña pase [a] la segunda vuelta”, manifestó el también exalcalde provincial de Trujillo.

PROCESO

De acuerdo con diversos especialistas, los votos requeridos para la censura dependerá del quórum de congresistas y de una mayoría simple. Es decir, si hay 102 legisladores hábiles, el quórum es 52 y si estos se encuentran en sala, puede votarse la materia en debate. Jerí será censurado si 20 de ellos votan en su contra, 19 a su favor y 13 se abstienen.

Según algunas mociones presentadas, se plantea la censura de Jerí por “carecer de idoneidad ética y política para continuar ejerciendo dicho cargo”.