La polémica que se armó a fines del año pasado contra el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, por su decisión de celebrar el 205 aniversario de la Independencia de la ciudad con un concierto que incluía a varios grupos de cumbia, ahora se ha convertido en un duro cuestionamiento. Se ha puesto al descubierto que no toda la inversión para este show corrió por cuenta de la promotora, como dejó entrever el burgomaestre, sino que le costó a la comuna S/ 250 mil.

La información es oficial y fue revelada por los propios funcionarios de la MPT durante la última sesión de Concejo. Esta situación desató los reclamos y pedidos de explicación de algunos regidores que, según dijeron, creyeron en la versión del alcalde cuando dijo que esta actividad no implicaría inversión edil.

PIDE INVESTIGAR

Uno de los primeros en levantar su voz de rechazo a esta situación fue el regidor Luis Gonzáles Rosell. Desde su punto de vista, de por medio no solo está la palabra del alcalde Mario Reyna, sino que se ha “derrochado dinero” en este tipo de eventos, cuando la ciudad tiene otra serie de prioridades que atender.

“Estoy pensando en que esto merece ser investigado a mayor profundidad, pues en fuegos artificiales se gastó S/ 40 mil a cargo de la Gerencia de Participación Vecinal. Eso significa que literalmente S/ 40 mil fueron echados al fuego o quemados habiendo tanta necesidad”, enfatizó.

DETALLE

De acuerdo a lo informado por los funcionarios de la MPT, las áreas desde donde se hicieron los gastos son las siguientes: Participación Vecinal (S/ 40 mil en fuegos artificiales y S/ 25 mil para seguridad), Gerencia de Desarrollo Social (S/ 42 mil por show artístico), Imagen Institucional (alquiler de pantalla LED por S/ 30 mil y alquiler de sonido por S/ 10 mil).

También invirtieron en esta celebración: Gerencia de Desarrollo Económico Local (S/ 35 mil por show artístico), Subgerencia de Desarrollo Empresarial y Turismo (alquiler de vallas por S/ 1,000, alquiler de sanitarios por S/ 6,055.00 y alquiler de escenario por S/ 25,000.00) y Gerencia de Educación, Cultura, Juventud y Deportes (S/ 32 mil por show artístico).

Ante este contexto, el regidor Melvin Valderrama también exigió una información más detallada de este gasto, pues cada una de esas áreas tiene prioridades y proyectos que desarrollar.

En tanto, el secretario del Sindicato de Empleados Municipales de Trujillo (SEMUT), Ulises Rodríguez, dijo que iniciaría una investigación sobre este tema, pues, supuestamente, no existían fondos o partidas para eventos de esta naturaleza. “Recuerden que existen muchas razones jurídicas y sociales como la crisis de violencia e inseguridad que impedían realizar este show. Por ejemplo, sé que no se editó un libro sobre poesía joven por falta de presupuesto”, resaltó.

Carlos Bocanegra, secretario del Sindicato de Seguridad Ciudadana de la MPT, dijo que por estos gastos y otros puntos hoy realizarán un plantón en los exteriores del local edil. Dos de los principales reclamos tienen que ver con el incumplimiento de los pactos colectivos y el incumplimiento de pago de remuneraciones de enero.