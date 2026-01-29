Atendiendo el pedido de los vecinos, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) inició los trabajos de reparación vial en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la transitabilidad, reforzar la seguridad vial y elevar la calidad de vida de vecinos y conductores que ha diario transitan por las zonas.

Una de las intervenciones en ejecución corresponde a la calle Huallaga, en el tramo comprendido entre las avenidas Miraflores y César Vallejo, donde ya se realizan labores de retirado del pavimento deteriorado, para cambiarlo por una nueva que permita una circulación más segura y ordenada.

Asimismo, la comuna provincial ha dado inicio a los trabajos en la calle Atahualpa, desde la avenida España hasta la avenida Gonzales Prada, como parte de la obra denominada “Reparación de pavimento, señales de tráfico y sardinel”. También se repara la calle Guzmán Barrón, desde la avenida César Vallejo hasta la calle Honorio Delgado.

Estas acciones forman parte del plan de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial que ejecuta la MPT, priorizando zonas con alto flujo vehicular y peatonal, y atendiendo una demanda histórica de los vecinos que no fueron atendidas por gestiones municipales anteriores.

El alcalde de Trujillo, Mario Reyna exhortó a los vecinos y transportistas a tomar las precauciones del caso y agradeció su comprensión durante el desarrollo de los trabajos, los cuales generan incomodidad como todas las obras de mejoras para una ciudad.