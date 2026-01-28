César Sandoval Pozo, candidato al Senado por el Partido Alianza para el Progreso (APP), denunció que delincuentes lo amenazan de muerte a través de mensajes que le envían a su celular.
Bajo amenaza
El también exministro de Transportes detalló que las intimidaciones iniciaron la tarde del martes. Según precisó, le piden que se retire de la campaña política, de lo contrario atentarán contra su vida y la de sus familiares.
“He recibido un mensaje directo, me dicen que me calle la boca, que ya no siga con esto porque me van a matar a mí y a mi familia. Me dicen que mi mocha (en referencia a su cabeza) ya tiene precio y mi familia también, y que es hora de que me retire. Me dicen que es la primera y última vez (que me amenazan) porque no habrá otra advertencia”, aseguró.
Agregó que denunciará estas intimidaciones en la Policía.
César Sandoval también dijo ser víctima de una guerra sucia. Aseguró que inescrupulosos le han derribado 120 paneles en donde promocionaba su postulación.
“En las últimas semanas he sido víctima de sicariato político. Hay un ataque sistemático, cobarde y desesperado. Han derribado 120 paneles de César Sandoval en toda la región, algunos los han quemado, otros los han arrancado en la madrugada. Mis pintas han sido borradas unas tras otras y en paralelo han atacado mis redes sociales con un solo objetivo, callarme”, manifestó.
