Hace solo unos días, el general PNP Franco Moreno Panta, jefe de la Región Policial La Libertad, reveló que en lo que va del año un total de 78 menores de edad fueron intervenidos por estar vinculados a casos de extorsión. En su mayoría son captados por las organizaciones criminales para dejar los cartuchos de dinamita en las viviendas o locales comerciales de las víctimas. Sin embargo, ayer se reveló que los adolescentes estarían escalando en su participación delictiva.

En efecto, agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri)-Trujillo, informaron que durante un operativo se capturó a tres integrantes de la peligrosa banda criminal “Los Compadres NG”, dedicada a la extorsión y al uso de material explosivo para sembrar terror en Alto Trujillo.

Entre los capturados figuran: un menor de 15 años, alias “Lobasho”, Jhunior Caipo Sánchez (19), alias “Cholay”, y el adolescente de 16 años, alias “Rata”. De acuerdo a las investigaciones este último es considerado el autor intelectual y el que presuntamente dirigió la extorsión a una ciudadana de la localidad.

GOLPE

Al revisar los dispositivos los agentes del orden verificaron que alias “Rata” era el que dirigía la extorsión contra la mujer.

Los tres han sido puestos a disposición del Ministerio Público.