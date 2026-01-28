Cifra alarmante y preocupante. En los primeros 26 días del año, 78 menores fueron intervenidos por la Policía en la región por estar vinculados en organizaciones criminales. La mayoría cayeron con cartuchos de dinamita y por estar involucrados en la detonación de estos aparatos explosivos.

Estos números han puesto en alerta al general Franco Moreno Panta, jefe de la Región Policial La Libertad, quien ayer se presentó ante el pleno del Consejo Regional.

“Ahora tenemos 78 menores intervenidos”, manifestó.

Además, se dirigió a los consejeros de las 12 provincias de la región para que se preocupen y promuevan actividades con la finalidad de que menores, entre los 11 y 17 años, no caigan en manos de bandas criminales. “Quisiera que ustedes, en su comunidad o jurisdicción, hagan algo por esos menores. Somos una nación represiva, pero no preventiva”, remarcó.

CAPTADOS

Como se recuerda, el oficial había detallado días atrás que las redes delictivas suelen pagar entre 50 y 100 soles a los adolescentes para que arrojen explosivos en viviendas o negocios de víctimas

“Los menores son el sector más vulnerable y por cuánto (detonan dinamitas), por 50 o 100 soles, por ese dinero interrumpen la tranquilidad de la ciudadanía”, señaló.

El oficial, asimismo, precisó que la solución no es encerrar a los infractores en un centro correccional. Por ello invocó a las autoridades regionales a realizar actividades de prevención, sobre todo en los barrios pobres. “¿La solución es meterlos a un centro correccional?, no creo que esa sea la solución. La solución es que no vayan”, manifestó durante la presentación de los resultados obtenidos desde el 5 de enero, fecha en la que asumió como máxima autoridad policial en la región.

También informó que de los adolescentes intervenidos, la mayoría está relacionado con la colocación de las dinamitas. “Los menores tienen una participación constante en casi todos (los casos) de artefactos explosivos”, sentenció.