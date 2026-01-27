Tras un operativo internacional realizado en La Paz, Bolivia, Keysi Alessandra Salvatierra Vigo (27), conviviente de Jhonsson Cruz Torres, sindicado como cabecilla de la banda criminal Los Pulpos, ya se encuentra en territorio peruano.

Cerca de la medianoche se concretó su entrega en el puente internacional de Desaguadero, en la región Puno, tras emitirse la resolución de salida obligatoria del Estado Plurinacional de Bolivia.

Requisitoria por secuestro en Trujillo

Salvatierra Vigo era buscada desde hace más de 50 meses por el delito de secuestro agravado contra un comerciante en Trujillo.

La mujer contaba con requisitoria vigente del Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de La Libertad, instancia que dispuso su captura en el marco de las investigaciones contra la organización criminal.

Traslado bajo estrictas medidas de seguridad

Luego de la firma del acta de entrega en frontera, la detenida fue recibida por efectivos del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú en Puno.

Bajo estrictas medidas de seguridad, los agentes procedieron a su traslado inmediato a Trujillo, donde será puesta a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente para continuar con el proceso penal.