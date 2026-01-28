A pesar de que la provincia de Trujillo se encuentra en estado de emergencia por inseguridad, la delincuencia sigue operando con total libertad. Ayer a plena luz del día desconocidos dejaron un cartucho de dinamita en la ventana de una vivienda situada en la cuadra 16 de la avenida Micaela Bastidas, en el distrito de El Porvenir.

Vecinos comentaron que horas antes de este suceso los propietarios del inmueble habían inaugurado un local de venta de comida, por lo que no se descarta que los estén extorsionando y exigiéndoles un cupo para dejarlos trabajar en paz.

Agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta la zona y retiraron el aparato explosivo. Al parecer los maleantes la dejaron allí como advertencia, pues no hay indicios de que la mecha haya sido encendida.