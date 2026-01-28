Jhonsson Smtih Cruz Torres, alias Jhonsson Smtih Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos”, logró fugar del operativo conjunto internacional ejecutado en la ciudad boliviana de La Paz, en donde fue atrapada su pareja Keysi Salvatierra Vigo, requisitoriada por secuestro.

Sin embargo, el sentenciado a cadena perpetua en Perú no logró borrar su rastro durante su huida, ya que en el departamento en donde se escondía se incautó un documento de identidad falso que sería usado por el delincuente para pasar desapercibido.

Ahora, “Jhonsson Pulpo”, por quien la justicia peruana ofrece S/ 500 mil de recompensa, tendría una nueva apariencia: habría cambiado algunas facciones de su rostro y usaría el pelo ensortijado. Además, se presume que estuvo operando bajo el nombre Antonio Saavedra Quispe, según el documento hallado durante la redada.

Fugó

El operativo contra “Los Pulpos” estuvo a cargo de las fuerzas del orden de Perú, Bolivia y Chile. El jefe de la Región Policial La Libertad, general Franco Moreno, quien coordinó la redada con el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, dijo que investigan si la cédula hallada en Bolivia es auténtica.

Lo que sí confirmó el oficial es que existen “muchas evidencias y pruebas” de posibles cambios físicos de Jhonsson Cruz. “Existen cambios físicos, es normal en cualquier persona que tiene que rendir cuentas por cadena perpetua o cualquier delincuente que no quiere ser ubicado, es normal que este delincuente haya tomado todas sus medidas de seguridad físicas, pero lo que le queda es el alma maligna que tiene, eso nadie se lo va a quitar y va a tener que responder ante la justicia”, indicó.

También reveló que el cabecilla de la banda que aterroriza a Trujillo ya estaba cercado, pero “los trámites burocráticos del allanamiento” permitieron que escape.

“Hubo demoras ahí y esto ha permitido que el objetivo entre en sospecha y ha permitido que se evada del lugar en donde la Policía de Perú venía haciendo las coordinaciones con la Policía de Bolivia y Chile. Son situaciones que a veces ocurren en los eventos y escenario en donde uno va a intervenir. Parece que hay códigos de seguridad de parte de ellos y esto permitió que no se le ubique”, agregó.

Cayó

Durante el operativo sí se logró atrapar a la pareja de “Jhonsson Pulpo”, Keysi Salvatierra Vigo. Ella también habría estado usando un documento boliviano falso.

El general Víctor Revoredo dijo que la captura de la mujer se dio luego de “obtener valiosa información en Trujillo”. “Ella se encontraba en un sitio residencial en donde acostumbran estos irrecuperables a gozar de ese dinero mal habido, manchado de sangre, de esos secuestros, de esos marcajes de Trujillo”, señaló.

Ayer, Salvatierra fue entregada por las autoridades bolivianas a policías peruanos en el puente internacional de Desaguadero. Después, fue trasladada bajo fuerte resguardo a Juliaca, en Puno, desde donde partirá a Trujillo. En esta ciudad norteña es requerida por el secuestro de Alan Ríos Guevara, hijo de la exregidora de El Porvenir, Sandra Guevara.