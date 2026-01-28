La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad ratificó la condena de 1 año y 8 meses de prisión suspendida en contra del candidato a la vicepresidencia por el partido político Un Camino Diferente, Arturo Fernández Bazán.

El exalcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo fue condenado por difamar al entonces presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL) Víctor Burgos Mariños, a quien acusó, sin pruebas, de integrar una red de corrupción.

El caso

El fallo que confirma la sentencia de la exautoridad edil se emitió ayer. El escrito indica que se declara “infundada la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa del querellado”, ratificando la condena a Fernández “como autor del delito de difamación agravada”. También precisa que el acusado deberá someterse a reglas de conducta.

Como se recuerda, el Quinto Juzgado Penal Unipersonal también había condenado al exalcalde, el pasado 22 de mayo de 2025, al pago de una reparación civil de 70 mil soles a favor de Burgos Mariños. Sin embargo, la nueva sentencia reformuló esa disposición y redujo el monto a 50 mil soles.

Opinión

Según el abogado Greco Quiroz, esta condena dejaría fuera de las elecciones generales del 12 de abril a Arturo Fernández, que postula a la vicepresidencia.