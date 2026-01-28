En una rápida y eficaz operación, agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Norte – La Esperanza lograron la intervención y detención en flagrancia de Ruth Valdivia Villanueva (24), quien es vinculada a un caso de extorsión y tenencia ilegal de munición.

El operativo se ejecutó el martes en horas de la noche, en el distrito de Florencia de Mora, tras una denuncia presentada por una ciudadana emprendedora a quien exigían el pago de S/10 mil soles a cambio de no atentar contra su vida.

Gracias al uso de medios tecnológicos y labores de inteligencia se logró vincular el número extorsivo al equipo telefónico de la intervenida.

Durante el interrogatorio Ruth Valdivia reconoció en forma voluntaria que mantenía comunicación con su pareja, alias “El Perfil”, ex interno del penal El Milagro, quien también estaría relacionado a este caso de extorsión.

Durante la intervención se incautaron un equipo celular, cuatro municiones, un cuaderno con escritos extorsivos y un chip telefónico.