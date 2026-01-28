En una operación policial contra el comercio ilegal, agentes del Área de Policía Fiscal y Estafas de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo irrumpieron en el establecimiento “Hiper Casa”, ubicado en pleno corazón de Trujillo e incautaron gran cantidad de productos falsificados de reconocidas marcas internacionales.

Durante la diligencia fueron intervenidos Jhonatan Calvay Roldán (25) y Julia Gil Urtecho (29), quienes no pudieron acreditar la procedencia legal de los artículos.

Según la autoridad, ellos habrían incurriendo en el delito contra la propiedad industrial por uso y comercialización no autorizada de diseños protegidos.

Se incautaron 85 mochilas con imágenes de Disney y Hasbro, 880 prendas de vestir de marcas como Calvin Klein, Victoria’s Secret y Tommy Hilfiger. También 52 juguetes, 39 medias deportivas, 16 gorras y 26 morrales con logos de Adidas, Nike y CATT, todo valorizado en más de S/ 20 mil.