La escalada de violencia en la provincia de Virú, región La Libertad, es imparable. Presuntos integrantes de una organización criminal detonaron un artefacto explosivo en un ómnibus de la empresa Turismo MD, cuando se encontraba estacionado en el sector Los Ángeles.

No hubo heridos porque en ese momento no había ninguna persona dentro del vehículo; sin embargo, la fuerte explosión provocó la destrucción del parabrisas y la puerta del ómnibus.

Se supo que el vehículo es utilizado para el traslado de personal que labora en empresas agroindustriales. Este nuevo hecho de violencia ha generado alarma entre trabajadores y vecinos de la zona.

La Policía Nacional del Perú (PNP) inició las pesquisas del caso para determinar a los responsables y esclarecer si el ataque estaría vinculado a extorsiones u otras acciones criminales que vienen golpeando a la región.