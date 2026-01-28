La gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, reveló que pidió al Ministro del Interior, Vicente Tiburcio, que los 500 policías que egresarán en febrero de la Escuela de Suboficiales PNP de Alto Salaverry se queden en Trujillo para sumar más efectivos a la lucha contra la delincuencia, y que su trabajo se acople a los 150 DINOES que fueron designados recientemente como permanentes para Trujillo.

VER MÁS: Pataz: desbaratan banda criminal ‘Los Zetas’ en operativo conjunto PNP–Ejército

Así lo expresó la autoridad liberteña en una reunión de trabajo con los generales de la Policía Nacional del Perú, Ejército del Perú, Prefectura Regional y los alcaldes de Trujillo, El Porvenir, La Esperanza y otros presentantes de las municipalidades de la provincia de Trujillo; a quienes pidió una mayor articulación para poner freno a los actos delictivos que se ven en los últimos días.

Joana Cabrera indicó que ya se había emitido un pronunciamiento contundente al Ejecutivo para que brinde mayor apoyo a la región, logrando primero los 150 DINOES permanentes, pero ya que la brecha policial alcanza a los 3 mil efectivos, se puede ir cubriendo esa necesidad en parte si los 500 efectivos se quedan en Trujillo a sumarse en lucha contra la criminalidad.

S/ 25 millones adicionales

Otra conclusión del encuentro con autoridades es precisamente a la inversión que este año realizará el GORE para seguir equipando a la PNP con nuevos equipos por 25 millones de soles. Igual que el año pasado se utilizó recursos del FONCOR, este 2026 también se reorientarán el presupuesto para realizar proceso de compra de 60 drones, 40 patrulleros, 580 videocámaras e indumentaria y equipos para las rondas campesinas y juntas vecinales.

Le llamó la atención que todavía haya permisos para espectáculos después de la 1 de la madrugadas, por eso, pidió a los burgomaestres realizar mayor control y comprometerse a emitir las ordenanzas que establezcan las restricciones con horarios hasta antes de la hora mencionada.

A la vez, se estableció que el Ejército y el Gobierno Regional, con apoyo de organizaciones comunitarias, iniciará charlas preventivas en colegios, principalmente a menores de 3ro, 4to y 5to de secundaria, debido a que esta población tiene cada vez mayor participación en delitos de extorsión y colocación de bombas en negocios y casas.

En tanto, la Región Policial La Libertad impulsará estrategias para promover el desarme y entrega voluntaria de armas, a cambio de incentivos proporcionadas por la empresa privada.