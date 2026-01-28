Ante la intensificación de las precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas que se registran en la zona sierra del país, Hidrandina exhorta a la población de Cajamarca, Huaraz y La Libertad, a adoptar medidas preventivas para reducir los riesgos asociados al uso de la energía eléctrica en hogares y establecimientos comerciales.

VER MÁS: Trujillo: Dejan dinamita en ventana de una vivienda en El Porvenir

Las lluvias intensas pueden generar variaciones de voltaje, cortocircuitos y daños en las instalaciones eléctricas, especialmente cuando existe humedad excesiva, filtraciones de agua o instalaciones en condiciones inadecuadas, lo que podría representar situaciones de riesgo para las personas.

Hidrandina recomienda realizar una inspección y mantenimiento de las instalaciones eléctricas previo, tanto en el hogar o negocio, para asegurar que estén en buen estado. Evitar zonas de humedad cerca de tomacorrientes y conexiones eléctricas.

Proteger las instalaciones frente a filtraciones de agua, recordado que el agua es un conductor de electricidad.

Desconectar durante tormentas si se presentan precipitaciones intensas o descargas eléctricas, desconecte los dispositivos no esenciales para reducir el riesgo de daños por picos de tensión o cortocircuitos.

Ante cualquier falla o duda sobre la seguridad de sus instalaciones, solicite la presencia de un electricista calificado en lugar de intentar reparaciones por cuenta propia.

Finalmente, Hidrandina recuerda a sus usuarios que ante cualquier consulta o requerimiento pueden comunicarse a través de sus canales virtuales: correo electrónico atencionhdna@distriluz.com.pe, Facebook oficial de Hidrandina, WhatsApp 948 327 474, la central telefónica Serviluz 0801-71001, y la aplicación móvil gratuita App Distriluz, disponible para dispositivos iOS y Android, con atención las 24 horas del día.