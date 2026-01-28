Agentes de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con efectivos del Ejército del Perú, ejecutaron un operativo que permitió desbaratar a la organización criminal ‘Los Zetas’, sindicada de cometer delitos como extorsión, minería ilegal e incluso homicidios.

La intervención se realizó en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, una de las zonas más afectadas por la violencia vinculada a actividades mineras ilegales.

Intervención en bocamina a 123 metros de profundidad

Los presuntos integrantes de la banda fueron capturados en la bocamina Porfiria, ubicada a 123 metros de profundidad, donde operaban de manera clandestina. Según informó RPP en la región, durante la intervención se halló un arsenal de alto poder destructivo.

Entre lo incautado figuran armas de guerra, municiones de diversos calibres, dinamita, chalecos antibalas y otros implementos utilizados para ejercer control criminal en zonas mineras.

PNP destaca resultado de labores de inteligencia

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la Policía Nacional resaltó la importancia del operativo, señalando que fue resultado de labores de inteligencia y una acción articulada con las Fuerzas Armadas.

“La intervención permitió la captura en flagrancia de presuntos integrantes y la incautación de armas de largo alcance, municiones, chalecos antibalas y material explosivo, empleados para generar peligro común y ejercer control criminal en zonas mineras”, indicó la institución.

¡𝐆𝐨𝐥𝐩𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢́𝐚 𝐢𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥!#LaLibertad 🚔 | En el marco de la declaratoria del #EstadoDeEmergencia y de la política de seguridad del Estado peruano, efectivos policiales, en operación conjunta con las Fuerzas Armadas, ejecutaron una intervención… pic.twitter.com/IRcR8a4MTj — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) January 28, 2026

Investigación por crímenes en La Libertad

Las autoridades policiales y militares subrayaron que la desarticulación de ‘Los Zetas’ permitirá determinar si la organización está vinculada a diversos crímenes registrados en las últimas semanas en la región La Libertad.

Las investigaciones continúan para establecer responsabilidades penales y posibles conexiones con otras redes delictivas que operan en la sierra liberteña.