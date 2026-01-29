El Gobierno Regional de La Libertad invertirá 100 millones de soles en infraestructura y equipamiento de tres estaciones de bomberos en Trujillo.

Se trata de la Compañía de Bomberos Voluntarios “Salvadora Trujillo” N° 26, la Compañía de Bomberos “Washington State” N° 177 y la Compañía de Bomberos N° 215 de El Porvenir.

La gobernadora Joana Cabrera recordó que los hombres de rojo exponen sus vidas a diario. También saludó el buen desempeño que tuvieron durante el incendio a un local comercial de la avenida Vallejo, que colapsó en el siniestro.