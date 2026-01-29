Devastador es el panorama actual en la cuadra 8 de la avenida César Vallejo, en Trujillo, tras el dantesco incendio en la tienda de lubricantes y repuestos REACSA, que originó que el edificio de seis pisos colapsara.

La empresa emitió ayer un comunicado informando que ninguno de sus trabajadores está herido. En tanto, los bomberos aún no han precisado qué originó el siniestro, pero sí confirmaron que cinco hombres de rojo fueron afectados por el humo.

REACSA señaló que con “fe y esfuerzo” buscarán levantarse nuevamente para seguir atendiendo a sus clientes. También agradecieron a los bomberos, policías, funcionarios de la municipalidad de Trujillo, agentes de seguridad ciudadana y personal de SAMU que acudieron en su ayuda.

Las causas del siniestro continúan siendo materia de investigación. No obstante, lo palpable es que el negocio registra pérdidas económicas millonarias.