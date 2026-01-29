Tras varios días de un paciente trabajo de vigilancia y seguimiento, los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo lograron capturar a los presuntos cabecillas de la banda delincuencial “Los Pájaros”.

Se trata de Irving Juárez Arteaga, “Jhon Jairo” y Marcos Juárez Arteaga, “Viejo Mauro”, quienes presentan requisitorias vigentes por extorsión y agrupación ilícita.

Ambos fueron sorprendidos en el distrito de Florencia de Mora mientras planeaban un nuevo atentado.

DINAMITA

Durante la intervención se incautaron dos artefactos explosivos y diez celulares, los cuales contenían mensajes extorsivos dirigidos a comerciantes del mercado La Hermelinda, así como evidencias de coordinación con internos de centros penitenciarios para ejecutar cobros de cupos, tráfico de terrenos y sicariato.

TABACO Y RON

De acuerdo a la versión policial, los detenidos presuntamente estarían directamente vinculados al atentado contra la licorería “Tabaco y Ron”, ocurrido días atrás.

Esta acción policial fue ejecutada con apoyo de diversas unidades especializadas de la Policía y evitó una nueva tragedia en Trujillo, señaló la Policía.