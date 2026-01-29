La información ciudadana es importante para capturar a los cabecillas de organizaciones criminales que siembran el terror desde sus escondites. Por ello, el jefe de la Región Policial La Libertad, general Franco Moreno, reveló que coordina con un grupo de empresarios de esta parte del país para que se ofrezcan recompensas por datos claves que permitan atrapar a quienes dirigen los asesinatos y atentados con explosivos en este departamento.

VER MÁS: Pataz: desbaratan banda criminal ‘Los Zetas’ en operativo conjunto PNP–Ejército

El plan

A nivel nacional existe un programa de recompensas del Ministerio del Interior (Mininter) denominado “Los más buscados”, en donde hay un listado de delincuentes requisitoriados de todo el país, entre ellos Jhonsson Cruz Torres, cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos”, por cuya captura se ofrece S/ 500 mil. En total, aparecen en esa lista 42 personas de La Libertad implicadas en asesinatos, extorsiones, asaltos, violaciones, entre otros delitos.

El sistema que se plantea instalar en la región sería similar al del Mininter e incluiría a cabecillas de bandas que no aparecen en esa lista por falta de presupuesto del Estado.

“Estamos hablando con una serie de empresarios para también ponerle a cada cabecilla una recompensa y que el ciudadano, el periodista, el hombre culto, se comprometa también a brindar información sobre estos cabecillas”, indicó el general Franco Moreno durante su presentación en la última sesión de Consejo Regional de La Libertad.

Armas

Otro de los problemas que se ha identificado durante los operativos que realiza la Policía en la región La Libertad es el uso de pistolas, revólveres, fusiles y escopetas de parte de los integrantes de bandas delictivas, lo que evidenciaría el poderío que tienen sus organizaciones. Para desarmar a estos grupos criminales, el jefe policial dijo que buscará implementar un plan que permita comprar las armas de fuego que estén de manera ilegal en las calles.

“Nuestra meta es que no existan actos de sicariato. Queremos desarmar a los delincuentes e inclusive voy a hablar con la Cámara de Comercio para comprar esas armas que tengan los delincuentes, se las vamos a comprar para que haya un desarme acá en La Libertad. Queremos aplicar esa política”, aseveró.

Franco Moreno también pidió cambiar las normas, pues en la actualidad una persona pueda adquirir varias armas. Como ejemplo, indicó que detectaron que un heladero había adquirido 30 pistolas en la región. Hechos como estos, según dijo, muchas veces beneficia a la criminalidad, pues este armamento termina en sus manos.

A favor

El consejero regional por la provincia de Pataz Frank Solórzano Rojas se mostró a favor de que se implementen nuevos mecanismos en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Recordó que durante la época del terrorismo se implementó una ley que permitía que ciudadanos entreguen el armamento que tenían. De acuerdo a sus declaraciones, esta disposición dio resultados.