El gerente de Obras Públicas de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Albert Pérez Acosta, aseguró que la denuncia del consejero regional Robert de la Cruz sobre presuntas irregularidades en la ejecución de pistas y sardineles en la avenida Pesqueda es política y no tiene argumentos técnicos.

VER MÁS: Trujillo: Apepista César Sandoval denuncia amenazas de muerte

El caso. De la Cruz había señalado que en esta obra no se construyó ni una sola vereda y que en el caso de los sardineles, solo se pintó los que ya estaban construidos. Incluso, mostró algunos trozos de concreto y pidió que la Contraloría y el Ministerio Público investiguen el caso.

Ante esto, Albert Pérez aseguró que han rehabilitado las partes afectadas para darle mantenimiento y mejorar la infraestructura de la ciudad.

“No son obras integrales, no implican la demolición de todo el sardinel para construir uno nuevo, solo se trabaja en las áreas afectadas, las que se reconstruyen”, precisó.

Agregó que en este proyecto se va a mejorar el 40 % de toda la pista y sardineles, en un tramo aproximado de 1.43 kilómetros.

“Hay políticos que por ganar un espacio en la prensa y redes sociales hacen denuncias sin sustento, tratando de ganar a río revuelto, pero creo que se debería contrastar la información con las entidades que tienen que ver. Por nuestra parte estamos siempre llanos a precisar lo que se requiera”, afirmó Pérez.

Detalló que en la avenida Pesqueda se trabaja en un carril, permitiendo que el transporte público utilice el otro lado de la vía. También se mejora la berma central con áreas verdes.

RESPUESTA

Robert de la Cruz le respondió al gerente Albert Pérez y le dijo que “antes de afirmar que yo desinformo, ustedes tendrán que responder por la no construcción de veredas, no presencia de supervisor en obra, no presencia de ingenieros de empresa contratista y sobrevalorización de partidas”.

También anunció que hoy ingresará a la Contraloría la denuncia sobre esta obra. Además, reiteró que llevará el caso a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. “Nos vemos en la Contraloría y Fiscalía”, dijo.