La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó este lunes 16 de febrero, con ocho votos a favor y dos en contra, el informe de indagaciones preliminares sobre las reuniones no oficiales sostenidas por José Jerí con empresarios chinos. El caso, denominado ‘Chifagate’, apunta a eventuales favorecimientos a determinados grupos económicos o intereses particulares.

El equipo de trabajo liderado por el congresista Elvis Vergara aprobó además, con la misma votación, una moción de orden del día para requerir al Pleno del Congreso facultades de investigación. De obtener luz verde, la comisión buscará avanzar con acciones como el acceso a las comunicaciones del mandatario y la eventual solicitud de impedimento de salida del país para los involucrados.

Elvis Vergara fue enfático al afirmar que tanto José Jerí como el ciudadano chino implicado “han venido a mentir a la cara de los parlamentarios” cuando acudieron a las citaciones del grupo de trabajo para responder y esclarecer aspectos del caso.

“Aquí han querido mentirnos grotescamente. No se está tomando con la seriedad que corresponde, entonces lo que corresponde es el levantamiento de las comunicaciones e impedimento de salida del país”, aseguró.

El congresista Vergara advirtió además que la próxima semana, destinada a la representación parlamentaria, podría ser usada como argumento para retrasar el debate en el Pleno. “Van a querer escudarse en ello para no llevar a cabo la sesión”, señaló.