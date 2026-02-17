Keiko Fujimori aseguró que ningún congresista de Fuerza Popular postulará para asumir la presidencia de la República en caso de que prospere una censura contra José Jerí en el Congreso de la República. La declaración se dio en el marco del pleno extraordinario convocado para debatir las mociones contra el jefe de Estado.

La lideresa de Fuerza Popular señaló que su bancada no apoyará ni la censura ni la vacancia, al considerar que tales medidas podrían generar inestabilidad política. Añadió que las investigaciones deben continuar dentro de los mecanismos institucionales.

Fujimori sostuvo que durante el debate parlamentario debe primar la “madurez política” y afirmó que, a su juicio, impulsar una censura o vacancia contra José Jerí sería un acto de irresponsabilidad.

Precisó que Fuerza Popular ya difundió un comunicado oficial con su posición y añadió que su bancada votará en ausencia.

En respuesta a la prensa, aseguró que ningún legislador de su bancada buscará asumir la presidencia. “Ningún congresista de Fuerza Popular va a postular para el cargo de presidente de la República”, sostuvo.

La lideresa de Fuerza Popular comentó que su bancada no ha realizado reuniones para evaluar posibles candidatos y agregó que se mantendrán atentos al procedimiento que establezca el Congreso de la República.

La candidata Keiko Fujimori señaló que José Jerí generó una crisis política por su comportamiento poco transparente: "Yo no he conversado con el presidente, no lo conozco [...] Su palabra está caída"



La candidata afirmó que José Jerí provocó una crisis política debido a su comportamiento poco transparente, y precisó que no ha conversado con él ni lo conoce personalmente.

Añadió que su palabra “está caída” y que corresponde a las instituciones llevar adelante las investigaciones para esclarecer los hechos.

Además, Keiko Fujimori cuestionó las expresiones dirigidas a jóvenes profesionales que acudieron a Palacio de Gobierno, y señaló que calificarlas de determinada manera sin disponer de toda la información constituye una falta de respeto.

Señaló que ese tipo de afirmaciones no deben normalizarse y agregó que lo importante es que la verdad salga a la luz mediante las investigaciones correspondientes.

La candidata se pronunció sobre el informe del Jurado Electoral Especial del Perú, que señaló omisiones en su hoja de vida, y aclaró que la información fue registrada mediante una anotación marginal.

Explicó que una de las empresas mencionadas está suspendida desde 2009 y que también incluyó el emprendimiento de su hija, subrayando que estas precisiones se realizaron en aras de la transparencia.