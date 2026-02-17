Carlos Jaico fue secretario general de Palacio durante la gestión de Pedro Castillo y hoy intenta llegar a la presidencia con el partido Perú Moderno.

En entrevista con Correo, responde sobre la acusación que le hizo Zully Pinchi, quien afirmó que condicionó su permanencia como candidata al Senado si aceptaba salir y tener una relación personal con él.

Carlos Jaico, candidato presidencial de Perú Moderno, dice haber tenido un buen recibimiento en sus viajes a regiones. (Foto: Gerardo Marín)

¿Cuál es la experiencia que tiene para decirle a los votantes que puede ser presidente?

Tengo una carrera internacional importante en todo lo que es el apoyo, en la gestión, en los gobiernos, tanto como lo que es el aspecto jurídico de la reglamentación internacional y nacional. Esa experiencia ha sido llevada adelante en la gestión que tuve como secretario general del despacho presidencial y que sirvió mucho para definir la acción que cada ciudadano debe tener. En mi caso, tres elementos importantes. La lucha contra la corrupción, lo que un funcionario puede hacer por servir a la patria y tercero, la visión del país.

Muchos cuestionan que fue secretario general de Pedro Castillo y que incluso fue la cuota de poder de APP...

No había ningún tipo de trato porque el señor César Acuña hizo precisamente alianza con el fujimorismo. Yo no hice ningún tipo de alianzas y en ese momento hubo una separación. Mi nombramiento tuvo que ver más con mis cualidades y competencias profesionales. Y eso es lo que me llevó a ser secretario general.

¿Cuál es la postura que tiene usted como candidato presidencial con todo lo que está pasando ahora con el presidente José Jerí? ¿Cree que estas reuniones secretas como empresarios chinos son un indicio suficiente para que él pueda o deba renunciar al cargo?

Pienso que debe renunciar al cargo, porque no se puede permitir que la más alta magistratura sea mancillada de esa manera como hombre encapuchado, yendo a reuniones un poco que no han sido esclarecidas al 100% y más aún luego visitando personalmente a su amigo en un ambiente que está clausurado. Todos estos indicios más los que ya se conocían del señor Jerí hacen que su presencia no sirva a los digamos a la imagen que se le debe dar al presidente de la República. Ya iremos investigando mucho más, pero hasta ahora lo que se ve, pues yo creo que fundamenta ampliamente una vacancia.

Cuestiona con bastante severidad lo que está pasando con el señor José Jeí, pero el periodo en que usted fue secretario del despacho de Castillo fue cuando ya se conocía el escándalo en la Casa de Sarratea, ¿por qué tardó tanto en irse en febrero si el escándalo salió en febrero?

No, el escándalo salió después que yo me fui.

(El reportaje de Cuarto Poder sobre Sarratea se publicó en noviembre de 2021 y Jaico recién se fue en febrero)

Ya se habían encontrado en Palacio los 20 mil dólares...

Pero eso fue precisamente el cambio que se hizo. Al señor Pacheco se le encontró los 20 mil pero el cambio que se hizo fue para mejorar la gestión y eso es lo que hizo Pedro Castillo con mi persona. Luego de ahí, al interior denuncié esos actos y si ha leído mi carta de renuncia, denuncio precisamente a este Gabinete en la sombra que luego fue denunciado por la Fiscalía. Me enfrenté solo a ese poder fáctico que tenía Castillo.

Carlos Jaico fue secretario general por tres meses en la gestión de Pedro Castillo. (Foto: Captura Justicia TV)

¿Y quiénes son esos asesores en la sombra?

Son estos asesores que él llamó, dicho sea de paso, que él tenía dentro del aparato de gobierno y que lo único que hacían no era gestión por el país, lo único que hacían era todo tipo de tráfico de influencias que al final pues la Fiscalía ya ha ido investigando.

¿Descarta indultar a Pedro Castillo?

No puedo indultar a alguien que todavía no ha sido juzgado. El señor Castillo tiene ocho carpetas fiscales. Entonces, debe ser juzgado en el momento que sea juzgado por el poder judicial, me pronunciaré, pero por ahora no puedo decir que lo voy a indultar de ninguna manera.

Ahora tiene una sentencia por el caso golpe de Estado...

No. En ese caso, precisamente no, porque eso es ya violentar el orden democrático, el orden constitucional. Nadie en el Perú puede permitirse tamaña de atrocidad con nuestra democracia que ya tiene desde el año 2016 problemas de estabilidad por la nociva influencia del fujimorismo y otros partidos que se le han hallado, pues peor ahora con alguien que haga un golpe de Estado, es evidentemente rechazable totalmente.

¿En el caso de los otros expresidentes?

No, ninguno de ellos. Yo debo de dejar algo claro. Todo aquel que ha defraudado al Estado, todo aquel que ha robado en gestión debe ser severamente castigado y las penas deben ser dadas. En este caso, yo no indultaré a nadie.

El JNE declaró improcedente su candidatura al Senado, ¿esto puede restarle votos?

No, lo que nosotros tenemos son listas todavía del Senado, Lima, Lima Provincias, en las regiones y nuestras listas de diputados están completas. Todavía hay una fuerza importante, la cual nosotros estamos haciendo valer en esta campaña. Y mi presencia precisamente a lo largo y ancho del país es una prueba de que sí, nosotros vamos a llegar a la segunda vuelta y vamos a pelear con quien esté al frente. Pienso que tenemos amplias, amplias posibilidades de llegar a la segunda vuelta.

¿Cuál es el alcance que tiene en regiones?

Hasta ahora es un recibimiento bastante grande, hemos estado en Cajamarca, hemos sido recibidos con mucho cariño, con mucho aprecio y hemos viajado en la región, hemos estado en en el norte Chico, en Huaral, todas esas zonas, hemos estado en Chimbote y seguimos nuestro viaje en lquitos, Junín, en el norte y el sur.

Carlos Jaico considera que se manchado la figura presidencial con José Jerí. (Captura: Panorama)

¿No debemos hacerle caso a las encuestas en estos meses?

Las encuestas hay que leerlas al revés, porque imaginemos que alguien tenga 8%. Yo le veo 92% de rechazo. Y es normal porque ¿que puede aportar Renovación Popular?, ¿qué puede aportar el fujimorismo a la democracia? ¿Podemos? Hay que ver quiénes se están llevando en su plancha presidencial. El señor Noblecilla, un incendiario, alguien que de verdad pondría a este país a sangre y fuego, de ninguna manera. Hay que tener mucho cuidado. Ellos están totalmente estancados y es ahí la figura renovada de Carlos Jaico que surge y que va a participar en la segunda vuelta.

No mencionó al señor César Acuña en esto...

También. Bueno, podría nombrar a los 10 que hay, de verdad. Y en eso se están podemos, APP, Avanza País, Perú Libre y todos estos grupos que han hecho un festín del Congreso en estos últimos cinco años. Ellos son los responsables del gran problema de inestabilidad política que tenemos en el país y a ellos precisamente debemos rechazar en las urnas este 12 de abril.

La señor Zully Pinchi dijo que usted le pidió tener una relación sentimental para que ella pueda mantener su candidatura...

Sobre ese tema debo rechazar totalmente lo que se ha dicho, yo soy un hombre de fe, soy un hombre creyente y solamente le pido a Dios que le de la paz a la vida que ella necesita, porque hay que tener una vida bien vacía, bien triste para querer atacar con algo de ese tipo, sobre todo en tiempos de campaña. Y esto se va a acabar únicamente el 12 de abril. Me han dicho otras cosas también y esto surge en temas de campaña. Así que no me sorprende lo único que sí le digo es de que la política no puede ser tan baja, no puede ser sucia. Hay que hacer una política decente y hay que ser precisamente decencia de la política. Y eso es lo que yo les pido a todos los candidatos. Vengan donde vengan, hagamos de la democracia algo bueno, algo noble, no el lodazal en que nos han metido.

Hubo conversaciones para que ella forme parte del partido...

No tengo ningún poder en el partido, no tengo ningún cargo, aparte de ser candidato recién desde el mes de noviembre. Entonces, ¿de qué poder puedo tener yo para poder prometer algo? No tengo nada que ver en eso. Por lo tanto, descarto y rechazo totalmente ese tipo de expresiones.

Ella dice que tiene testigos...

Soy un hombre que participaba en la vida política desde hace por lo menos 20 años, por lo tanto, no tengo nada que ocultar, mi vida es un libro abierto y quien quiera hacer este tipo de denuncias, no me sorprendería que salgan con este tipo de difamaciones.

¿Está involucrado o supervisando la distribución de la franja electoral de su partido?

Sí, se ha hecho muy bien, se ha hecho muy bien y yo mismo he sido parte del equipo de estrategia que lo ha definido.

Carlos Jaico responde a las acusaciones que le hizo Zully Pinchi. (Foto:GEC)

¿Qué puede decir de los partidos que han designado franja a medios de sus candidatos?

No me sorprende este tipo de arreglos bajo la mesa en los que usted sabe, al fin y al cabo la política para ellos no es servir al país, es únicamente una manera de enriquecerse. No me sorprende entonces este tipo de actividades en las que se orienten esos fondos de todos los peruanos a intereses personales. Los partidos no deben recibir ningún tipo de apoyo estatal. Hay partidos como Perú Libre, por ejemplo, que han recibido más de 7 millones de soles. Es enorme. Todos deberíamos recibir lo mismo. Hay que eliminar esa franja electoral, hay que eliminar los fondos que le da el Estado a los partidos políticos, porque como vemos, no sirve a la democracia.

En su gobierno, ¿eliminarían la franja electoral?

Sí, totalmente. Es para nosotros una prioridad porque podemos utilizar son 80 millones de soles que se pierden, son 80 millones podrían ir para las becas, por ejemplo, Beca 18, nuestros jóvenes necesitan sus becas. Tenemos dificultades en la salud, no tenemos medicamentos. La gente se está muriendo.

¿Cómo harían los partidos pequeños? Porque los grandes sí pueden financiar sus campañas...

Incluso nosotros. Ahí es donde entra el valor, el coraje y el trabajo de los peruanos. Si queremos vivir bajo la bota de esta gente toda la vida que está haciendo una desgracia de la política peruana, continuaremos. Pero ahí es donde está el espíritu de insurgencia de los peruanos. Debemos trabajar en nuestras agrupaciones políticas, dejar de lado esos egoísmos y unirnos.

¿Cuál es la principal política que va a imponer para combatir la inseguridad ciudadana?

La reforma de la Policía Nacional de Perú es lo primero. Tenemos que reformar la Policía Nacional de Perú para tener una nueva policía en Guardia Civil, en Guardia Republicana y lo que es ahora una Superpolicía de Investigaciones del Perú. En el año 1998, teníamos 17,500 investigadores de la Policía de Investigaciones del Perú para una población de 20 millones de habitantes. Llegamos al 2026 y solo tenemos 7 mil investigadores para una población de 35 millones. Hemos decrecido.

¿Cuánto tiempo le podría tomar hacer una reforma en la Policía?

Eso nos va a tomar por lo menos un año para poder tener claras las especializaciones, pero hay medidas concretas en el momento que podemos hacer en seguridad ciudadana.

¿Cuáles?

Control territorial. La inseguridad ciudadana no es un tema únicamente la Policía, compete a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de Perú. Por lo tanto, ya es un tema de seguridad nacional. No podemos tratarlo a nivel policial, debemos tratarlo a nivel ya de seguridad nacional y es ahí donde interviene la Policía, pero también estas tres Fuerzas Armadas para ejercer control territorial. Todo lo que es pues efectivos de la misma manera. Debemos apoyar ese trabajo de control territorial. El Estado ha perdido porque ha abandonado el terreno a los criminales.

Carlos Jaico considera necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. (Foto: GEC)

¿Quiere decir que veríamos a las Fuerzas Armadas en las calles mientras se reforma la Policía?

Exactamente, pero en lugares estratégicos, en lugares, según un plan que ya tenemos cuadrantes, en los cuales sabemos que la criminalidad existe. Sabemos que la criminalidad domina esas zonas y que el Estado no ha llegado. Debemos trabajar en esas zonas para dar seguridad, sobre todo a nuestros hermanos de Perú.

¿También contemplan la construcción de penales?

Sí, pero sobre todo terminar los que ya hay. Tenemos por lo menos cinco que están totalmente parados. Pero también lo que vamos a hacer es sacar las cárceles de las ciudades. No podemos tener estas cárceles en la ciudad de Lima. Ya debemos llevarlas a otros lugares mucho más alejados donde, por ejemplo, estas cabecillas no puedan continuar haciendo extorsiones o manejando sus organizaciones criminales. Eso ya se tiene que acabar. La política criminal en nuestro país es el siglo pasado. Ya debemos entrar en una política del siglo XXI.

Mientras se construyen penales, ¿dónde colocar a los delincuentes capturados?

Mantendremos todo el régimen carcelario como está, pero ya en preparación de estas cárceles. Hacer una cárcel no toma mucho tiempo. De tres a cuatro meses, no toma mucho tiempo, si es que de verdad se tiene la visión y la ejecución.

¿Hacer el expediente técnico no toma solo ese tiempo?

Una cosa es el expediente técnico, pero otra cosa es la ejecución. En el Perú le damos tantas vueltas a los temas que al final no hacemos nada. Miren esos cinco penales ¿Cuál es la causa de eso? Simplemente políticos mediocres, funcionarios mediocres y todo este tipo de gente que no tiene absolutamente nada que hacer ahí. Tenemos que cambiar totalmente eso y para eso tenemos que poner peruanos, funcionarios que tengan la capacidad y la inteligencia de llevar estos planes a ejecuciones.

¿Con la reforma de la Policía será una medida suficiente para acabar con las extorsiones?

Son medidas paralelas que se tienen que llevar a cabo y hay una que es grave y es la causa. En el Perú tenemos 9 millones de peruanos que no han terminado la escuela secundaria. Ahora, de esos 9 millones de peruanos, ¿cuántos cree usted que están incurriendo en delincuencia? Muchos de ellos, yo le aseguro, porque están en una situación en la que van creciendo y tienen necesidades. Se meten a la delincuencia porque lo ven muy fácil. La educación es importante y para eso nosotros planteamos la formación técnica.

¿Qué significa?

Que el alumno del tercero al quinto de secundaria ya debe tener una formación técnica para que cuando salga de la escuela tenga su diploma de estudios secundarios y su diploma de formación técnica y así pueda insertarse en el circuito económico y trabajar. Eso es lo importante y evitamos ya gran parte de jóvenes que ingresen a la criminalidad.

Carlos Jaico: "El Perú es un país agrominero turístico". (Imagen: Andina)

¿También se incluye la reforma en la Fiscalía?

Los beneficios, por ejemplo, que tienen estos criminales que han sido en muchos casos debilitadas por estas leyes porcrimen, y eso también quiere dejar claro, vamos a derogar estas. Nuestra primera acción de gobierno será derogar estas leyes por crimen, porque lo único que han hecho ha sido debilitar la acción de la Policía, la acción de la Fiscalía y más aún de nuestros jueces. Un delincuente puede decir, “yo voy al Perú porque ahí es fácil delinquir y sobre todo salir”. Entonces, estamos propiciando la impunidad con estas leyes procrimen.

¿Se va a reforzar el control migratorio?

Totalmente. El control migratorio tiene es una de las grandes fallas que tiene el Perú. Dejamos entrar a todo el mundo cuando aquí lo que se necesita es un control migratorio estricto y no solamente en temas de criminalidad, también todo aquel que venga al Perú debe venir a tener una acción positiva para en beneficio de país. Acá no aceptamos ni socios ni vagos. Tenemos que pedir que la migración que venga al Perú sea positiva, que ayude y preguntarle a aquel que venga, ¿para qué estás viniendo al Perú? ¿en qué te vas a desarrollar? Y llevarlo a que haga una actividad lucrativa en su profesión.

¿Cómo combatir la minería ilegal?

Ese tema ya se ha vuelto un tema más que nada policial. Ya la minería ilegal está en lugares precisamente donde no deberían estar, pero debo decir claramente aquí cuál es nuestra visión. El Perú es un país agrominero turístico. Entonces, no hemos aceptado hasta ahora que debemos trabajar esas tres líneas de acción, porque tenemos de verdad, ingentes riquezas que no las estamos explotando. Ahora, por ejemplo, a la minería legal se le diaboliza, se le estigmatiza, se le combate. Quiero decirle a todos estos grupos de izquierda, por ejemplo, miren ustedes lo que han hecho allá en Cajamarca, en Conga. Empezaron combatiendo a la minería legal en lugar de decirles, “tú estás haciendo las cosas bien, estás respetando el medio ambiente, estás haciendo tus permisos medioambientales”. Pero al final los han aburrido tanto que los han dejado ¿para qué? Para que ahora hayan invasiones y haya una minería salvaje que está afectando el medio ambiente. Eso es lo que han querido estos grupos de izquierda. El retraso del país, el retraso de todo el Perú.

¿En su gobierno proyectos como Tía y María y Conga van a salir?

Tendrían que ir, pero respetando dos cosas básicas. La reglamentación medioambiental y la licencia social.

¿Cómo conseguir la licencia social? Porque estos proyectos están atorados hace muchos años...

Lo que pasa es que el Estado peruano es un Estado ocioso que se dedica a recaudar impuestos nada más. El Estado peruano no se involucra, no entra en las negociaciones, no trabaja con las comunidades, no les da salidas. Tenemos que hacer ese trabajo, ir a hablar con las comunidades, hablar con la empresa, encontrar un entendimiento, porque sobre todo que eso también sirva a las comunidades, sirva a la empresa y el Perú pueda seguir creciendo. Si tenemos esa riqueza dormida ahí y no le explotamos, el Perú seguirá siendo pues un país que crecerá a tasas de 2.5%.

¿Fusionará ministerios?

Tenemos que fusionar ministerios, tenemos que reducir esa planilla de 1 millón 600 mil funcionarios que es excesiva para lo poco que se ve. El Ministerio de Inclusión Social es una estafa, han hecho el programa Qali Warma que luego cambiaron a Wasi Mikuna ¿para qué? Para dar alimentación que no es propia para el desarrollo de nuestros niños. Ese ministerio lo vamos a integrar al Ministerio de Educación. Tenemos un proyecto llamado “La Nueva Escuela Peruana” que está en nuestro plan de gobierno, en el cual incluimos la alimentación con la educación, con la formación y nos ha dado grandes resultados, porque ya lo hemos implementado a lo largo y ancho del país.

¿Alguna otra fusión?

El Ministerio de Cultura va a Educación ¿Para qué tenemos ministerios que no cumplen su rol? Por ejemplo, este Ministerio y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tampoco cumple su rol. Veo muchas madres que son violentadas, muchos niños en las calles que están totalmente abandonados. La tercera edad, nuestros padres no están protegidos. Entonces, por eso le digo, tenemos acá ministerios que han sido creados por una cúpula de gente que únicamente ha hecho esos esos misterios para dar trabajo a su gente, no para los intereses verdaderos de los peruanos.

¿Qué nombre podría destacar de su equipo?

Puedo citar al primer vice de la plancha presidencial, al ingeniero Miguel Almenara. Él es originario de Parinacochas, Ayacucho, es un ingeniero de la UNI con 40 años como empresario en el Perú. Es un hombre con una visión bastante grande y a mí, la verdad, creo que para el Perú sería un gran apoyo, por ejemplo en todo lo que es la Presidencia del Consejo de Ministros o también en algún ministerio que tenga que ver con el impulso a la industrialización en el Perú. En el Ministerio de la Producción a Daniel Hermoza, en el Interior al general Gentille que fue el creador del grupo Terna. Hago un llamado a Carlos Añaños, quien sería un excelente ministro de Comercio Exterior y Turismo. Es una persona relevante con un perfil profesional impecable y también podríamos citar a Fernando D’Alessio, también una persona importante, para el ministerio Economía y así.

¿Ha conversado con el señor Añaños desde que usted fue elegido candidato presidencial?

No hemos tenido la oportunidad de estar frente a frente por las diferentes agendas, pero es una persona que yo considero muy importante en la gestión del país. Y va a ser invitado, yo lo voy a invitar de todas maneras (para ser parte del gobierno).