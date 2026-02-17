El congresista de Fuerza Popular y candidato al Senado, Ernesto Bustamante, lanzó duras críticas contra Renovación Popular, al cuestionar el tono de sus declaraciones y acusarlos de actuar con intereses políticos y electorales en el actual escenario de tensión institucional.

“Lamentablemente, Renovación Popular está haciendo declaraciones a través de ciertos líderes que lindan con la irresponsabilidad. Utilizan el insulto como manera de comunicar y no me parece que esa sea la forma correcta de referirse a otras personas en democracia”, declaró a la prensa.

Bustamante sostuvo además que dicho partido atribuye causales que, según afirmó, no son correctas, lo que contribuye a elevar el nivel de confrontación política en un momento delicado para el país.

“También podría decir muchas cosas sobre las posibles intenciones de Renovación Popular, que son electoreros, que buscan mover el panorama político para pescar a río revuelto y presentarse como defensores del interés popular”, señaló.

El legislador remarcó que, a diferencia de ese enfoque, Fuerza Popular prioriza lo que considera el interés nacional, por encima de cálculos políticos coyunturales.

“A mí lo que me interesa es defender el interés de la nación de acuerdo a mis valores. Así pensamos en Fuerza Popular”, afirmó.

Finalmente, Bustamante restó importancia a las declaraciones del partido liderado por Rafael López Aliaga en medio del debate político actual. “Lo que diga Renovación Popular en este momento me tiene sin cuidado”, sentenció.