El prófugo Vladimir Cerrón, líder y candidato presidencial del partido Perú Libre (PL), intenta por todas las vías ser parte de los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de las Elecciones Generales 2026.

Aunque haga pataletas, el izquierdista no podrá participar debido a que se requiere de su presencialidad, tampoco podrá enviar como reemplazo a su candidato a la primera vicepresidencia, el congresista Flavio Cruz Mamani.

JNE organiza el debate de 36 candidatos presidenciales. (Foto: Andina)

DETALLES

A través de sus redes sociales, el prófugo cuestionó que el organismo electoral no le permita participar.

“Impedir a PL participar en el debate convocado por el JNE genera un precedente nefasto en la era de la democracia digital. El pueblo tiene el derecho a conocer nuestras propuestas”, reclamó.

Más temprano, su madre y candidata a la segunda vicepresidencia, Bertha Rojas, ofreció una conferencia de prensa junto al abogado Humberto Abanto para solicitar que se revoque la orden de prisión preventiva contra Cerrón por el caso “Los Dinámicos del Centro”.

Abanto anunció que se presentó un habeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC) y pidió que el caso sea visto con urgencia para resolver la situación legal de su patrocinado.

“Lo que pedimos al TC es que, como en este caso se agrega una situación excepcional, en que Vladimir Cerrón es uno de los candidatos presidenciales, se le permita estar en pleno de igualdades con los demás candidatos. Es el único que no puede hacer campaña”, dijo Abanto.

Madre de Vladimir Cerrón pide al TC revocar prisión preventiva para continuar campaña electoral. Composición: Diario Correo.

EL CASO

Cabe precisar que sobre Cerrón Rojas pesa una orden de 24 meses de prisión preventiva por una investigación que afronta por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y lavado de activos.

La Fiscalía lo señala como el presunto líder de una red en su partido que junto a funcionarios, familiares, militantes y otros, usan dinero de origen ilícito para financiar la campaña del partido del lápiz, adquirir bienes a favor de la red criminal o personas vinculadas a ella.

A pesar de eso, el prófugo participa de manera virtual de entrevistas y actividades de su partido, mientras la Policía “lo busca”.