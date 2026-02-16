Este lunes, Bertha Rojas, madre del líder de Perú Libre Vladimir Cerrón, encabezó una conferencia de prensa junto al abogado Humberto Abanto. El objetivo fue solicitar formalmente al Tribunal Constitucional que anule la orden de prisión preventiva vigente contra el fundador del partido en el marco de la investigación por Los Dinámicos del Centro.

La defensa legal reveló que ya interpusieron un recurso de hábeas corpus ante la máxima instancia constitucional del país. Solicitó que se programe de forma urgente una vista judicial para analizar y resolver la situación jurídica del candidato presidencial.

Abanto detalló que originalmente el Poder Judicial había dictado comparecencia con ciertas limitaciones para Cerrón. Según su versión, el líder político respetó cada una de las obligaciones que le fueron impuestas por los magistrados.

El letrado resaltó que dos resoluciones judiciales condenatorias contra su defendido fueron invalidadas por considerarse arbitrarias. Una fue revocada por el máximo tribunal constitucional y la otra por una sala especializada de la Corte Superior.

Según la tesis de la defensa, el alejamiento de las normas de conducta no buscaba burlar al sistema de justicia. La estrategia legal apunta a demostrar que Cerrón intentaba protegerse de lo que califica como un encarcelamiento injustificado.

Exigen igualdad de condiciones electorales

El abogado subrayó que su patrocinado está oficialmente registrado entre los 36 postulantes a la presidencia de la República. La particularidad es que es el único entre todos ellos que se encuentra impedido de realizar actos proselitistas de manera presencial.

Abanto hizo énfasis en que el calendario electoral marca solo 55 días restantes hasta la fecha de votación. Argumentó que todos los candidatos deben contar con las mismas oportunidades para desarrollar sus propuestas ante el electorado.

El recurso judicial presentado ante el TC tiene como finalidad central permitir que Cerrón participe activamente en la contienda electoral. El letrado defendió que se trata de un derecho político fundamental consagrado en la Constitución.

Madre de Cerrón niega acusaciones

Bertha Rojas aprovechó el espacio para desmentir enfáticamente las imputaciones que pesan sobre ella en la investigación de Los Dinámicos del Centro. Rechazó la teoría fiscal que la señala como prestanombre de su hijo en presuntas operaciones irregulares.

“No existen pruebas que acrediten esa versión”, manifestó Rojas durante su intervención. Además, denunció medidas restrictivas que afectan directamente su economía personal.

La dirigente de Perú Libre reveló que instituciones financieras han congelado sus cuentas por orden judicial. Asimismo, informó que autoridades retuvieron tanto su pensión como cesante como la correspondiente a sobreviviente.

En un mensaje directo, Rojas adelantó que su hijo no acudirá de manera voluntaria ante las instancias judiciales que lo requieren. Fundamentó esta postura indicando que Vladimir Cerrón está convencido de ser víctima de una persecución judicial sin fundamentos.