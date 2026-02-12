El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, presentó una demanda de indemnización por S/ 8 millones 600 mil contra el Estado peruano ante el Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Junín. La acción fue interpuesta por su madre, Bertha Rojas López, quien actúa como su apoderada debido a que se encuentra en condición de no habido. El recurso está dirigido contra el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría.

La demanda, que consta de 90 páginas y cuyo expediente supera los mil folios, solicita compensación por daño moral, lucro cesante y daño emergente. La defensa sostiene que las sentencias en los casos del aeródromo Wanka y el saneamiento de La Oroya le ocasionaron perjuicios personales y profesionales, incluida la privación de su libertad y el apartamiento de sus funciones como docente, médico en EsSalud y gobernador regional de Junín.

El monto reclamado se desglosa en S/ 7.5 millones por daño moral y afectación a su proyecto de vida, S/ 1 millón por lucro cesante y S/ 100 mil por daño emergente, además de intereses y costos procesales. Cerrón permanece en la clandestinidad desde octubre de 2023.