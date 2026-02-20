Conflicto. Alianza para el Progreso (APP) ha generado polémica y abrió el debate tras su pronunciamiento contra la reciente elección de José María Balcázar Zelada como presidente de la República.

VER MÁS: Consejeros tienen en la mira a jefe de la Región Policial La Libertad

Según el partido liderado por César Acuña Peralta, esta elección es la consecuencia directa de acuerdos políticos bajo la mesa, donde, presuntamente, los votos ocultos de Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, terminaron inclinando la balanza a favor de Perú Libre. “Evidenciando la hipocresía de quienes dicen defender principios en público, pero en los hechos facilitan resultados completamente distintos”, refirió.

NO ES DESLINDE

El apepista César Sandoval Pozo, candidato al Senado por La Libertad, descartó que APP se esté “lavando las manos” al emitir un comunicado en el que señala que está en contra de la elección de José Balcázar Zelada como presidente de la República.

Sandoval dijo que APP nunca respaldaría los “extremos políticos” y por eso está convencido de que los congresistas de su partido le dieron el respaldo a Maricarmen Alva de Acción Popular, quien finalmente fue superada en la elección por José Balcázar Zelada.

En su pronunciamiento, APP advirtió que no permitirá ningún intento de indulto ni beneficios para el expresidente Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, ambos representantes de Perú Libre.

Además, exhortó al nuevo presidente Balcázar a concentrarse en garantizar elecciones limpias y transparentes, enfrentar la inseguridad, y cuidar las políticas económicas.

NO LES CREEN

Víctor León, candidato al senado regional por Renovación Popular, en La Libertad, comentó que la población “no es tonta” para creer lo que dice el pronunciamiento de APP.

“Quieren direccionar con una mentira y echar la culpa de esa elección (José María Balcázar como presidente del país) a Renovación Popular y a Rafael López Aliaga. La población la tiene clara y sabe exactamente que un proceso se gana con votos y los que han votado y le han dado el triunfo a Balcázar es APP”, afirmó.

SALDRÁ LA VERDAD

El aspirante al Senado dejó en claro que en política nada se puede ocultar y la “mentira” de APP saldrá a la luz cuando se conforme el gabinete. “Tengan la plena seguridad de que esta orientación de los votos de APP a Balcázar tiene una connotación a una componenda política bajo la mesa y se traduce en una repartija que la vamos a ver”, afirmó.