El jefe de la Región Policial La Libertad, general Franco Moreno, está en la mira de cuatro integrantes del Consejo Regional, quienes lo acusan de no reunirse con ellos a pesar de tener citas pactadas con anticipación.

Los representantes provinciales Cristina Méndez, Robert de la Cruz, Jesús Antón y Frank Solórzano denunciaron que la mañana de ayer, miércoles, acudieron a la oficina del jefe policial porque habían concertado una reunión de trabajo con él, para coordinar acciones que permitan erradicar la minería ilegal que se practica en algunas jurisdicciones de la provincia de Santiago de Chuco. Sin embargo, el oficial no los habría recibido.

Ante esto, los consejeros indicaron que plantearán citar al pleno al general Franco Moreno, para que informe el trabajo que realiza respecto a este tema.

“Venimos acá a exigirle resultados en las provincias porque para eso nos eligen”, dijo Robert de la Cruz.