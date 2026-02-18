La Contraloría General de la República evidenció, durante una visita de control a la obra “Mejoramiento del servicio deportivo en el complejo Chicago”, que los componentes no ejecutados de su infraestructura presentan un deficiente estado de conservación y que las áreas operativas muestran graves falencias de mantenimiento, situación que compromete tanto la adecuada prestación del servicio deportivo como la seguridad de los usuarios.

Por ejemplo, el estadio Chan Chan y los componentes que lo conforman (graderías, pista atlética utilizada por deportistas, torres de iluminación, estructura metálica y lona tensada de cobertura liviana) tienen diversas deficiencias que afectan su durabilidad, resistencia y condiciones de operatividad.

Asimismo, los servicios higiénicos no cuentan con suministro de agua potable, lo que impide su uso por parte de los usuarios de estas instalaciones.También se verificó el deficiente estado de conservación de la infraestructura del polideportivo, cuya área de juegos es utilizada para talleres municipales de vóley.

ALMACENES

Sin embargo, los ambientes proyectados para gimnasios en el primer y segundo nivel vienen siendo usados como almacenes de ayuda humanitaria a cargo de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y de la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

Además, según lo informado a la Contraloría por la Oficina de Servicios Generales y Equipamiento Mecánico, también se habilitaron oficinas temporales para garantizar la continuidad de las funciones de administración de personal, planillas y bienestar social ante una eventual contingencia en la sede central.

No obstante, todos estos ambientes en mención son utilizados sin contar con la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

En las áreas proyectadas para gimnasios del segundo nivel se evidenciaron filtraciones de agua de lluvia que podrían afectar la conservación de los alimentos almacenados, los cuales fueron hallados apilados en sacos, cajas y otros recipientes, en una cantidad excesiva que podría superar la carga máxima de diseño de las losas (hasta 64 toneladas correspondientes al techo del primer nivel) generando el riesgo de fisuras, grietas, colapso y otros daños a la edificación.

Asimismo, se evidenció el deficiente estado de conservación de la infraestructura no concluida del paseo peatonal, estacionamientos y coliseo cerrado. En este último se halló acero de refuerzo expuesto a la intemperie que podría afectar la resistencia y estabilidad de la estructura.

Además, el convenio de cooperación para ejecutar el saldo de obra aún no ha sido suscrito por el Gobierno Regional de La Libertad, pese a que fue remitido el 28 de marzo de 2025 por la MPT.El Informe de Visita de Control N.º 005-2026 que recoge todo lo expuesto fue comunicado al alcalde de Trujillo para que adopte las acciones que correspondan, y está disponible en el Buscador de Informes de Control así como en http://www.gob.pe/contraloria.