Imparable. Un nuevo demencial ataque con dinamita en una vivienda por parte de miembros de una banda delincuencial dejó tres mujeres heridas y a toda una comunidad sumida en la angustia y preocupación en la provincia de Ascope, región La Libertad.

Según información preliminar, a las 9:40 de la noche del último martes, delincuentes llegaron hasta la vivienda del dirigente de construcción civil Jorge Basilio Tafur, ubicada en la cuadra 1 de la calle Ramón Castilla, y lanzaron por la ventana un cartucho de dinamita encendido.

GRAVE

Lamentablemente la hermana del obrero, quien fue identificada como Francisca Basilio y sus sobrinas Meybol y Marina resultaron heridas producto del estallido del artefacto explosivo y los vidrios de la ventana que salieron despedidos. Ellas fueron trasladadas al Hospital Rosa Sánchez de Santillán para recibir atención médica.

Hasta el cierre de esta nota, se nos informó que las agraviadas se recuperan de sus lesiones.

Se supo que Jorge Basilio actualmente trabaja en la obra de mejoramiento del mercado de la localidad y se presume que los delincuentes le estaban presionando para pedirle un cupo a cambio de dejarlo seguir laborando sin problemas.

No obstante, las autoridades intensifican las investigaciones para determinar a los responsables y esclarecer los motivos exactos de este atentado.

INSEGURIDAD

Este nuevo atentado vuelve a encender las alarmas en la provincia de Ascope, donde en los últimos meses se han registrado diversos ataques con explosivos que afectan a trabajadores, comerciantes y dirigentes locales

La población exige mayor seguridad y acciones concretas ante la creciente ola de violencia que afecta a la provincia.