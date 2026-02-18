Tras varios días de vigilancia y seguimiento, los agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo lograron detener a cinco presuntos integrantes de la banda delincuencial “Los Diablos de Laredo”.

Durante la intervención se incautaron artefactos explosivos, municiones y equipos celulares, evidencias que refuerzan la hipótesis de la Policía sobre el accionar delictivo de los detenidos.

Aunque no revelaron las identidades de los arrestados, los agentes del orden informaron que son conocidos con los alias de “Lagartija”, “Gordo”, “Gatillero”, “Cara de Bebé”, quien es menor de edad, y una mujer de 37 años que trató de frustrar la intervención policial.

Al realizar el registro del domicilio donde fueron capturados “Los Diablos de Laredo” se incautó dos cartuchos de dinamita y ocho balas, además de seis celulares.