Las lluvias no dejan de golpear la región La Libertad. Mientras en Otuzco una persona resultó herida tras un deslizamiento de rocas en la carretera que une a Trujillo con esa provincia andina, las intensas precipitaciones también vienen causando inundaciones y bloqueos de vías en esa y otras jurisdicciones de este departamento.

El escenario, incluso, podría empeorarse en los próximos días, pues según un aviso del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) del Perú, las provincias de Gran Chimú, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Otuzco y Julcán han sido declaradas en “alerta naranja”, mientras que Trujillo, Ascope, Virú, Bolívar y Pataz se encuentran en “alerta amarilla”.

SUSTO

Según información del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) de La Libertad y de medios de comunicación de Otuzco, la persona afectada fue reportada el último domingo, luego de que una combi de servicio público fuera impactada por rocas en un deslizamiento producido a pocos metros del desvío de la Capital de la Fe con Huamachuco.

Los hechos ocurrieron a las 8:40 de la noche y la combi, de la empresa Pamelita, quedó afectada en la parte delantera. Respecto a la persona herida, fue trasladada a una clínica de Trujillo por personal de la referida compañía. Su estado de salud sería estable.

El deslizamiento dejó también el tránsito interrumpido durante varias horas, lo que generó largas colas de vehículos a ambos lados de la vía.

AISLADOS

Las lluvias también han afectado a pobladores del caserío de San Agustín, en la provincia de Otuzco. Las fuertes precipitaciones han dejado en malas condiciones el único puente peatonal y vehicular que hay en la zona, por lo que la población ha quedado aislada.

En redes sociales, un poblador aseguró que son 30 las familias afectadas por esta situación. “El puente de madera ha sido arrasado, en parte, por la crecida del río”, señaló.

Ante esta situación, los vecinos de esta parte de Otuzco han solicitado ayuda urgente a las autoridades locales y regionales.

INUNDACIÓN

Cascas, capital de la provincia de Gran Chimú, tampoco es ajena a las intensas lluvias que caen en la sierra de la región. El último domingo, sus calles se convirtieron en riachuelos, lo que habría dejado pérdidas materiales.

Además, el Coer informó la activación de tres quebradas (Los Chimbiles, Collacate y Palo Santo), cuyo desborde de aguas afectó la vía nacional a la altura de Lupuden. Al cierre de esta edición el tránsito ya había sido reestablecido.

NO PARAN

De acuerdo con el aviso del Senamhi, entre hoy y mañana se esperan lluvias de ligera a fuerte intensidad, así como posibles granizadas, descargas eléctricas, ráfagas de viento, según la ubicación de la localidad.

Frente a este escenario, las autoridades han realizado una serie de peticiones: conducir con cuidado, limpiar los techos y reforzar los mismos, además de alejarse de cables eléctricos.