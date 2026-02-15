El alcalde de la Municipalidad Distrital de Chicama, Edilberto Bada Castillo, informó que se ha dispuesto trabajar a doble horario con maquinaria pesada en tramos vulnerables del cauce del río Chicama. Esto, debido al peligroso incremento del caudal y al desborde que el último viernes afectó al centro poblado de Huabalito y arrasó con 10 hectáreas de sembríos de palta.

La autoridad edil informó que se ha activado la Plataforma de Defensa Civil y se vienen coordinando acciones inmediatas con Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y la empresa contratista OHLA, encargada de las obras del proyecto de defensas ribereñas.

ACCIONES

Tras sostener una reunión de emergencia entre representantes de ANIN y OHLA se decidió enviar más maquinaria pesada y trabajar a doble horario el los puntos más vulnerables del cauce, a fin de evitar un nuevo desborde.

“Estamos en el lugar de los hechos para monitorear las acciones ante esta crecida del río Chicama. Mi obligación es comunicar a mi pueblo que todo está siendo controlado y con el trabajo de los dos turnos vamos a mejorar. Seguiré presente en esta zona para mantener informados de lo que se está realizando”, manifestó el alcalde Edilberto Bada.

RETRASOS

Cabe indicar que el proyecto de defensas ribereñas del río Chicama, valorizado en más de S/ 825 millones, sufrió una paralización de más de dos meses debido a que ANIN se quedó sin liquidez.

Hace solo un par de semanas se reactivaron los trabajos en ciertos tramos, pero las lluvias en la sierra provocaron el aumento del caudal y con las obras inconclusas más de 100 pobladores están expuestos al embate de la naturaleza. Se espera que la situación siga siendo controlada.