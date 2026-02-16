El delito de sicariato ha registrado un ligero descenso en la provincia de Trujillo, sin embargo, la extorsión con el uso de dinamita para amedrentar a las víctimas son actos de terror que las organizaciones criminales perpetran casi a diario.

Para el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, la solución al problema del delito de extorsión no pasa porque el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se instale en Trujillo y despache desde esta provincia, tal como lo ha planteado el vicegobernador de la región La Libertad, Ever Cadenillas Coronel.

El burgomaestre trujillano sostuvo que el uso de dinamita es un medio para amedrentar a las personas, pero el sistema de comunicación que tienen los delincuentes sigue siendo los celulares, pues es a través de ese dispositivo, ya sea vía mensaje de texto, audio o llamada los hampones contactan a las víctimas.

TECNOLOGÍA

En ese sentido, el alcalde recordó que desde el Gobierno Regional de La Libertad ofrecieron implementar a la Policía Nacional del Perú (PNP) con tecnología de geolocalización que permite rastrear equipos en tiempo real, pero al parecer la compra aún no se ha concretado.

“Hubo el compromiso a raíz de que salió la ley que habilitaba a los gobiernos regionales y locales la adquisición de manera directa de todo el equipamiento en seguridad ciudadana. Hay que indagar y preguntar a la Región cómo va ese proceso de adquisición”, expresó la autoridad edil.

A lo que se refiere el burgomaestre es que en febrero del año pasado la Comandancia General de la PNP emitió la Resolución N°118-2025, mediante la cual se aprobó la creación del Departamento Desconcentrado de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, cuya finalidad primordial sería identificar y geolocalizar las llamadas extorsivas a través de celulares. Dicha unidad especializada dependerá operativa y funcionalmente de la Región Policial La Libertad.

“Sé que no es una compra fácil es complicado, sé que se hará de Estado a Estado; pero se dijo que los primeros meses de 2026 ya estaría operativo ese sistema, pero ya vamos a ingresar a marzo y al parecer aún no está lista. Hay que preguntar cómo va esa compra”, insistió.

EN PROCESO

El gerente de Defensa Nacional del Gobierno Regional de La Libertad, coronel PNP (r) Edwin Dávila Paredes, explicó que el Departamento Desconcentrado de Investigación de Delitos de Alta Tecnología ya está en funcionamiento en Trujillo y su trabajo está dando buenos resultados.

El detalle está en que actualmente trabaja con un sistema de georreferenciación que te brinda una ubicación del objeto (celular) a un perímetro que va entre 100 y 150 metros. Sin embargo, la geolocalización identifica la ubicación en tiempo real y con una alta precisión.

“El equipo de georreferencia ya lo compramos. Ya se está utilizando, son 20 estaciones de trabajo con cuatro empresas de telefonía. Ahora, lo que estamos haciendo es retomar la compra del sistema de geolocalización que te da una ubicación exacta. Hubo ciertas trabas desde el Ejecutivo, pero ya se están superando”, acotó.