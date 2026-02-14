Las organizaciones criminales que vienen causando zozobra en la región La Libertad, principalmente en la provincia de Trujillo, siempre están buscando formas de burlar el control de las autoridades para poder agenciarse de herramientas que les permitan seguir cometiendo sus fechorías.

Sin embargo, una de estas modalidades fue sido descubierta en el Puesto de Control Aduanero de Carpitas en la región Tumbes, cuando la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) decomisó un total de 371 réplicas de armas de fuego (pistola automática modelo Glock) que tenían como destino las ciudades de Trujillo y Lima.

Lo más grave del asunto es que las autoridades policiales en Tumbes no descartan la hipótesis de que estas imitaciones de armas de fuego hayan tenido como destino final las manos de los miembros de la organización criminal “Los Pulpos”, cuyo centro de operaciones se encuentra en el distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo.

OFICIAL

El jefe del Frente Policial de Tumbes, general PNP Luis Pacheco Cornejo, confirmó la intervención y precisó que, aunque se trata de réplicas, estos objetos pueden ser utilizados con fines criminales.

Consultado sobre la versión de que el envío tendría como destino final presuntamente la organización criminal “Los Pulpos”, el alto oficial evitó adelantar conclusiones; sin embargo, no descartó la versión. “No quiero adelantar todavía. Estamos en esas hipótesis, pero en cuanto tengamos información más concreta, se la vamos a hacer llegar”, señaló a Tumbes Habla Ofc.

ESTRATÉGICOS

Representantes de la Sunat revelaron que se han identificado dos modalidades usadas por personas que viven al margen de la ley para poder trasladar estas réplicas de armas, cuyo parecido con las reales es tal que resulta muy complicado diferenciarlas.

La primera intervención ocurrió el pasado 4 de febrero en el Puesto de Control Aduanero de Carpitas, en Tumbes, en el marco del operativo “Perú Seguro”. Al revisar el camión de carga de la empresa Shalom, que realizaba la ruta Tumbes-Trujillo-Lima, se detectó una caja con remitente hacia la ciudad de Trujillo. Al abrirla se hallaron las primeras 80 réplicas de pistolas.

La segunda intervención se dio el último martes 10 de febrero, en el salón del ómnibus de transporte interprovincial El Dorado que se dirigía de Tumbes a Trujillo. Al revisar el equipaje de tres pasajeros se encontraron 184 réplicas de armas de fuego. Las pistolas estaban camufladas entre prendas de vestir dentro de mochilas y bolsos.

Tras las primeras investigaciones se verificó que los tres intervenidos, cuyas identidades no fueron reveladas, habían remitido anteriormente otros envíos a Lima de 107 réplicas de armas de fuego.

El coronel (r) Roger Torres, exjefe de la Policía en La Libertad, dijo que definitivamente estas réplicas de armas vienen a la delincuencia en Trujillo para perpetrar asaltos al paso.

Propuso que la Policía, Sunat, Fiscalía y Gerencia Regional de Transportes realicen operativos en la vía de Evitamiento, porque es por ese sector donde transitan los vehículos que vienen del norte del país.