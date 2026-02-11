El Comando Unificado de Pataz allanó la madrugada de ayer una bocamina ubicada en la quebrada La Porfilia, en el centro poblado de Pueblo Nuevo en Pataz, donde funcionaba una base de una presunta organización criminal vinculada a la minería ilegal, sicariato, extorsión y tráfico de armas.

En el lugar se encontró cuatro fusiles R15, 50 cartuchos de dinamitas de diferente carga, así como 22 mechas lentas con fulminantes. Los criminales huyeron hacía la montaña dejando sus pertrechos regados en ese sector.

La Policía dijo que este hallazgo evidencia el armamento de guerra y material explosivo de alto poder destructivo con el que operan las organizaciones criminales en ese sector de Pataz.