Agentes de la comisaría de Pacasmayo detuvieron a un hombre, cuya identidad no fue revelada, que tenía en su poder 14 cartuchos de dinamita, decenas de balas y un celular en las que se hallaron fotografías de armamento de largo alcance.

De acuerdo a la versión policial, este sujeto podría estar vinculado a los últimos hechos extorsivos en la zona y ya se realiza el cruce de información para verificar ese dato.

Además, se vienen realizando diligencias para conocer cómo obtuvo esa cantidad de explosivos, así como el destino de los peligrosos aparatos. No se descarta que se haya tenido planeado un nuevo atentado contra empresarios y comerciantes en la zona.