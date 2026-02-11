En la provincia de Trujillo, las organizaciones criminales dedicadas a perpetrar delitos de extorsión no solo tienen en la mira a empresarios y pequeños emprendedores, sino también a las familias que evidencian tener dinero para construir y realizar mejoras en sus viviendas.

La noche del último martes, presuntos extorsionadores llegaron hasta el inmueble situado en la calle San José en el distrito de Laredo y detonaron una potente carga de dinamita. El propietario de la vivienda había iniciado trabajos de construcción y al parecer los criminales le estarían exigiendo un cupo para dejarlo continuar.

El estallido fue tan fuerte que causó terror en los dueños de la casa y de los vecinos. La dinamita provocó daños en las puertas y ventanas de las viviendas contiguas.

Ante el caso, la Policía busca a los delincuentes que habrían activado una carga de dinamita. Afortunadamente no se registraron personas heridas.