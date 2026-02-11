Al menos 34 presuntos miembros de la organización criminal “Los Pulpos” fueron detenidos en una serie de operativos desplegados en Chile.

Las autoridades responsables de las intervenciones indicaron que la banda delictiva, surgida en la ciudad de Trujillo (Perú), está vinculada a delitos de extorsión con pedidos de pago de hasta 14 mil dólares, de acuerdo con denuncias registradas en el país sureño.

MEGAOPERACIÓN

En una conferencia de prensa ofrecida por el subprefecto Cristián Sepúlveda, jefe de la Brigada Investigadora de Crimen Organizado, este indicó que la detención de estas 34 personas se realizó durante el mes de enero y que entre los detenidos figuran cabecillas, “brazos operativos y testaferros”.

De acuerdo con las primeras informaciones, 32 de los 34 detenidos serían peruanos, uno chileno y de otro no se precisó su nacionalidad.

El encuentro con la prensa fue realizado en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI), en Santiago de Chile. También participaron el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; el director general (S) de la PDI, Ricardo Gatica; el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez; y el fiscal Alberto Ríos, de la Fiscalía de Análisis Criminal Centro Norte, señaló el diario La Tercera de ese país.

El mismo rotativo, no obstante, informó que en total serían 50 los detenidos, pero que 34 de ellos fueron capturados en enero de este año.

DE TERROR

Según informes de la PDI de Chile y el Ministerio Público, los criminales exigían a los dueños de negocios el pago de “cuotas de protección” que alcanzaban los 20 millones de pesos chilenos. Entre sus principales víctimas figuraban propietarios de restaurantes de comida peruana.

Si las víctimas se negaban a pagar, los criminales atacaban los negocios con explosivos, tal como sucede en Trujillo y otras ciudades peruanas donde operan.

Las investigaciones contra Los Pulpos en Chile se habrían iniciado en 2021. El ministro de Seguridad Pública de ese país, Luis Cordero, reveló que el dinero obtenido mediante las extorsiones era blanqueado a través de la realización de diferentes eventos que contaban con la presencia de grupos musicales.

PRÓFUGO

La detención de estos presuntos miembros de Los Pulpos se produce en un contexto marcado por la búsqueda del cabecilla de esa organización criminal, Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido en el mundo del hampa como “Jhonsson Pulpo”.

Aun cuando la PDI ha descartado que “Jhonsson Pulpo” se encuentra escondido en Chile, las autoridades peruanas lo buscan intensamente también en Bolivia, país del que habría fugado a finales de enero cuando era detenida su pareja, Keysi Salvatierra, actualmente internada en el penal El Milagro de Trujillo.

Para evitar ser identificado y detenido por la Policía, el cabecilla de Los Pulpos habría cambiado de forma radical su apariencia física.