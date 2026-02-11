El exalcalde de Trujillo Arturo Fernández Bazán regresó ayer a la capital liberteña tras permanecer más de tres meses en Argentina y continuar con su campaña rumbo a Palacio de Gobierno.

El también exburgomaestre de Moche postula a la primera vicepresidencia de la República por el partido Un Camino Diferente. Su hermana Rosario es la aspirante al sillón de Pizarro.

CAMPAÑA. Apenas pisó suelo trujillano Fernández se dirigió al óvalo Papal, donde lo esperaban más de 200 personas con pancartas e imágenes del huaco erótico, símbolo del partido con el que postula.

Parado sobre el techo de una camioneta, el médico de profesión volvió a criticar a los partidos políticos tradicionales y a algunas instituciones del Estado. “La transformación la tenemos que hacer nosotros mismos, queridos hermanos. Este es un país dictatorial, de delincuentes que están sentados en los altos mandos de la Policía, en el Poder Judicial y la Fiscalía, en el Congreso, en la presidencia de la República. Un hijo de un Congreso corrupto no puede dar un presidente honorable”, manifestó.

Luego de un discurso de una hora, Arturo Fernández se trasladó a la Plaza Mayor de Trujillo, donde volvió a dirigirse a sus seguidores frente a la sede del gobierno regional.

Aquí, el aspirante a la primera vicepresidencia dijo que de ganar su partido las elecciones, su hermana gobernará desde Trujillo y que militarizará la capital liberteña, además de fusionar el Ministerio del Interior con el de Defensa para crear el de Guerra. “Ni una sola bomba más a partir del 28 de julio del 2026, hermanos”, enfatizó.

SUSPENSO

Arturo Fernández, sin embargo, podría perder su candidatura a la primera vicepresidencia por presuntamente haber omitido en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una sentencia vigente en su contra.