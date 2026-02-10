El Concejo de la Municipalidad Distrital de La Esperanza emitió un pronunciamiento con el objetivo de que su jurisdicción sea declarada en emergencia por peligro inminente ante intensas lluvias.

DEMANDA

En el documento, el alcalde esperancino, Wilmer Sánchez Ruiz, y sus regidores lamentan que en el Decreto Supremo N° 005-2026-PCM, que declara el estado de emergencia en algunos distritos y provincias de La Libertad, no haya sido incluido el distrito de La Esperanza, aun cuando en 2023 y 2025 fue uno de los más afectados por las fuertes precipitaciones pluviales que cayeron.

“Por lo expuesto, emitimos el presente pronunciamiento ante el Gobierno Central, a fin de que se incluya a nuestro distrito en una próxima declaración de emergencia por peligro inminente ante intensas lluvias en la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad”, agregó.

En el referido DS, se declara en emergencia once distritos de cinco provincias de esta región: Chicama (Ascope), Huamachuco (Sánchez Carrión), Mollebamba, Santiago de Chuco (Santiago de Chuco), El Porvenir, Florencia de Mora, Laredo, Trujillo, Víctor Larco Herrera (Trujillo), Chao y Virú (Virú).

Sin embargo, a inicios de este mes se sumaron los distritos de Huanchaco, Moche, Alto Trujillo (Trujillo), Ascope, Chocope, Magdalena de Cao, Santiago de Cao, Casa Grande (Ascope) y Sarín (Sánchez Carrión).