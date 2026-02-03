Alarmas encendidas. El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), en su último reporte, informó que se mantiene el estado de vigilancia ante la posible ocurrencia de un evento El Niño Costero entre los meses de marzo y abril en el Perú. Aunque la proyección de la magnitud de este evento climático natural sería débil, eso no tranquiliza a la ciudadanía trujillana.

Sucede que en varias provincias de la región La Libertad, pero principalmente en Trujillo, ha quedado en evidencia que precipitaciones de mediana intensidad son capaces de causar aniegos y graves estragos en la ciudad, como la formación de grandes charcos en avenidas y calles de varias urbanizaciones.

Esta situación se agrava debido a que aún no se concluyen las obras definitivas en las quebradas San Ildefonso y San Carlos, que están a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), cuya finalidad es prevenir huaicos e inundaciones en la ciudad.

ACCIONES PREVENTIVAS

Ante este contexto, diversas entidades han activado planes de contingencia y elaboraron proyectos para mitigar los efectos de las inminentes lluvias. Una de estas áreas es la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), cuyo gerente Richard Asmat Benites ha salido a informar que, con urgencia, se adquirirá equipamiento para evitar la formación de grandes charcos.

El funcionario precisó que se han detectado 53 puntos críticos de aniegos en Trujillo, de los cuales 16 son considerados de riesgo alto. En estas zonas es en donde se instalarán con prioridad las buzonetas de captación pluvial que tienen un diámetro de un metro y van a servir para instalar las motobombas tragasólidos que permitirán evacuar las aguas pluviales hacia cisternas o canales identificados.

EN ROJO

Los puntos con riesgo alto son las urbanizaciones: Jorge Chávez, El Cortijo, Las Quintanas, Sánchez Carrión, Miraflores, Semi Rústica Mampuesto y Santa María I, IV y V etapa. En esta relación también figuran: Villa El Contador, La Merced, San Andrés, El Alambre, Monserrate, San Nicolás, La Arboleda y Los Rosales de San Andrés.

Richard Asmat, asimismo, anunció la compra de 15 motobombas, 60 tanques de polietileno, gasolina, petróleo y un camión cisterna con capacidad para 8,000 galones, con lo que se podría atender los puntos críticos de Trujillo antes referidos.

EN LAS QUEBRADAS

Debido a que el tiempo juega en contra y resulta muy complicado terminar los canales de conducción en las quebradas San Ildefonso y San Carlos, ANIN informó a los miembros del Consejo Regional de La Libertad que se ha puesto en marcha un plan de contingencia para evitar inundaciones. La Propuesta es colocar alcantarillas en puntos críticos para mitigar riesgos. Lo que se busca es canalizar el agua acumulada al río Moche.