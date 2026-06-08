La Fiscalía Provincial Penal de La Banda de Shilcayo (región de San Martín) intervino al ciudadano Jhoan A. Pisco Sinti en la I. E. Cleofé Arévalo Del Águila por la presunta comisión del delito de suplantación de identidad durante la jornada electoral de este domingo 7 de junio.

Según el reporte, el intervenido habría intentado ejercer el voto utilizando la identidad de otro elector en la mesa de sufragio N.º 078843, hecho que fue advertido por el propio presidente de mesa, cuando Jhoan se disponía a firmar el padrón electoral, luego de haber depositado previamente su cédula de votación en el ánfora.

Ante ello, la fiscal provincial Paola Arévalo Rengifo, que se encontraba en el lugar, dispuso la realización de las diligencias correspondientes y el levantamiento del acta respectiva, en coordinación con los representantes de los organismos electorales presentes en el local.

Al tratarse de un presunto delito flagrante, efectivos de la Comisaría de La Banda de Shilcayo procedieron a la detención del ciudadano, quien fue trasladado a la dependencia policial para el inicio de las investigaciones conforme a ley.

Asimismo, una vez terminada la jornada electoral, se recibirán las declaraciones de los representantes de la ONPE y del JNE que participaron en las diligencias, así como la del presidente de mesa, considerado testigo clave para el esclarecimiento de los hechos.